Auf Waren, die aus der Europäischen Union importiert werden, wird ab dem 1. August ein US-Zollsatz von 30 Prozent erhoben.

Auch für Mexiko sollen Einfuhr-Zölle von 30 Prozent gelten. Dies erklärte US-Präsident Donald Trump auf seiner sozialen Medienplattform.

Im Falle von Gegenmassnahmen drohte Trump weitere Zollerhöhungen an.

Die EU zeigte sich bereit für weitere Verhandlungen.

In seinem Schreiben an die EU nannte Trump das US-Handelsdefizit eine Gefahr für die nationale Sicherheit. Die Beziehung sei leider alles andere als gegenseitig gewesen. «Wir haben jahrelang mit der EU über unsere Handelsbeziehungen diskutiert. Jetzt haben wir entschieden, dass wir weg müssen von diesen langfristigen, grossen und dauerhaften Handelsdefiziten, die durch Eure Zölle und andere Handelsbarrieren entstehen.»

Legende: TruthSocial

Gegenüber Mexiko lobte Trump zwar die Bemühungen zur Eindämmung illegaler Migration und des Fentanyl-Schmuggels. Er warf dem Nachbarland aber vor, es habe nicht genug getan, um zu verhindern, dass sich Nordamerika in einen «Drogenumschlagplatz» verwandelt.

EU: Ziel ist Einigung bis 1. August

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen warnte, dass 30-prozentige Zölle auf EU-Exporte die transatlantischen Lieferketten empfindlich stören würden – zum Nachteil von Unternehmen, Verbrauchern und Patienten auf beiden Seiten des Atlantiks.

«Wir sind bereit, weiter auf eine Einigung bis zum 1. August hinzuarbeiten. Gleichzeitig werden wir alle notwendigen Massnahmen ergreifen, um die Interessen der EU zu wahren, einschliesslich der Verabschiedung verhältnismässiger Gegenmassnahmen, falls erforderlich», so von der Leyen.

Reaktionen aus der EU Box aufklappen Box zuklappen Italien zeigt sich zuversichtlich, dass noch ein faires Abkommen erzielt werden kann. Es sei entscheidend, sich auf die Verhandlungen zu konzentrieren, erklärt das Büro von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni. Rom unterstütze die Bemühungen der EU-Kommission uneingeschränkt, die in den kommenden Tagen intensiviert würden. Der niederländische Ministerpräsident Dick Schoof ruft die EU zu Geschlossenheit auf. Trumps Ankündigung sei «besorgniserregend» und nicht der richtige Weg. Die Europäische Kommission könne auf die volle Unterstützung der Niederlande zählen, um ein für beide Seiten vorteilhaftes Ergebnis zu erreichen. Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) bezeichnet Trumps Ankündigung als Alarmsignal für die Industrie auf beiden Seiten des Atlantiks. Ein Handelskonflikt schade der wirtschaftlichen Erholung, der Innovationskraft und letztlich auch dem Vertrauen in die internationale Zusammenarbeit.

Die Europäische Union und die USA hatten zuletzt in wochenlangen Gesprächen versucht, eine einvernehmliche Lösung zu finden. «Wir halten an unseren Prinzipien fest, wir verteidigen unsere Interessen, wir arbeiten weiter in gutem Glauben und wir bereiten uns auf alle Szenarien vor», hatte von der Leyen am Mittwoch gesagt.

Inkrafttreten verschoben

Trump hatte am Montag eine Verordnung unterzeichnet, mit der er den Termin für das Inkrafttreten der sogenannten reziproken Zölle auf den 1. August verlängerte. Der bisherige Stichtag wäre der 9. Juli gewesen.

Der US-Präsident hat in der Folge eine Reihe von Handelspartnern über drastisch höhere Zölle auf Waren informiert, die sie in die Vereinigten Staaten verkaufen.

Trump will US-Produktionen fördern

Anfang April hatte Trump hohe Zollaufschläge gegen zahlreiche Staaten verhängt und diese kurz darauf für die meisten Länder für eine 90-tägige Verhandlungsphase auf zehn Prozent reduziert, darunter auch für die Schweiz.

Der US-Präsident will mit seiner Zollpolitik das Handelsdefizit der USA verringern. Es soll vermehrt in den USA produziert werden. Zudem will er sich Vorteile in anderen Politikfeldern erschliessen.

Die von Trump seit seiner Rückkehr ins Weisse Haus verhängten Zölle bringen der US-Regierung bereits Einnahmen in Milliardenhöhe. Daten des US-Finanzministeriums vom Freitag zufolge überstiegen die Einnahmen aus Zöllen im laufenden Haushaltsjahr bis Juni die Marke von 100 Milliarden Dollar.