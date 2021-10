Kurzeinschätzung von SRF-Korrespondent Peter Balzli

Gemäss den politischen Kommentatoren in Österreich ist der Schaden des neusten Skandals riesig: für Kanzler Kurz, für die ÖVP, für das Land Österreich. Ob das aber auch die Bevölkerung in Österreich so sieht, bleibt offen. Denn bisher hat Kanzler Kurz alle Skandale fast unbeschadet überstanden. Und er hat ja auch heute klargemacht, dass er nicht daran denkt, zurückzutreten.

Seine Koalitionsregierung mit den Grünen führt das aber definitiv in die Krise. Denn wenn man die Chatprotokolle liest, dann stehen einem schon die Haare zu Berge, was die ÖVP da getrieben hat. Ob das aber reicht, um diese Koalition in die Luft zu sprengen, wird sich weisen müssen. Denn die Grünen wissen, wie unpopulär Neuwahlen während einer Pandemie sind, sie wissen, dass gemäss vielen Umfragen, auch der nicht manipulierten, die Kanzlerpartei haushoch führt. Ob Neuwahlen also eine neue Situation schaffen würden, bleibt höchst ungewiss.

Deshalb ist es denkbar, dass diese Regierung noch eine Weile hält.