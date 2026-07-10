Die ehemalige britische Parlamentsabgeordnete Ann Widdecombe ist am Donnerstag tot in ihrem Haus im Südwesten Englands aufgefunden worden.

Die 78-jährige konservative Politikerin und Reality-TV-Star wies schwere Verletzungen auf, wie die Polizei heute mitteilte.

Inzwischen ist ein Tatverdächtiger im Zusammenhang mit dem Tötungsdelikt festgenommen worden.

Ein 26 Jahre alter britischer Staatsbürger sei unter Mordverdacht festgenommen worden, sagte Matt Longman von der Devon and Cornwall Police bei einer Pressekonferenz am Abend. Zu einem möglichen Motiv äusserte er sich zunächst nicht.

Von einem terroristischen Hintergrund werde aber nicht ausgegangen. Es gebe keine Hinweise, dass es sich um eine politisch motivierte Tat handle. «Das ist ein extrem tragischer Vorfall. Unsere Gedanken sind bei den Angehörigen und Freunden», so Longman. Man setze alle verfügbaren Mittel ein, um die Umstände aufzuklären.

Überzeugte Befürworterin des Brexit

Widdecombe war jahrelang Abgeordnete für die Konservativen im britischen Parlament und sass schliesslich als überzeugte Befürworterin des EU-Austritts für die Brexit-Partei als Abgeordnete im Europäischen Parlament.

Legende: Nach ihrer Zeit als Abgeordnete setzte sich Widdecombe auch in der Partei Reform UK von Nigel Farage für konservative Anliegen ein. Keystone/EPA/ADAM VAUGHAN

Die zum Katholizismus übergetretene Politikerin vertrat zudem ultrakonservative Ansichten. So forderte sie etwa die Wiedereinführung der Todesstrafe und sprach sich gegen die gleichgeschlechtliche Ehe und die Selbstbestimmung von Transpersonen über deren Geschlecht aus.

Auch im britischen Unterhaltungsfernsehen war sie keine Unbekannte: So trat Widdecombe etwa bei der Tanzshow «Strictly Come Dancing» und bei «Celebrity Big Brother» auf.

Bestürzte Reaktionen aus der Politik

Innenministerin Shabana Mahmood bezeichnete den Tod der ehemaligen Abgeordneten als «äusserst erschütternd». «Das Innenministerium ist bereit, bei den laufenden Ermittlungen jede erforderliche Unterstützung zu leisten», schrieb die Labour-Politikerin in einem X-Beitrag.

Sie rief die Bevölkerung dazu auf, Spekulationen zu vermeiden. Auch der britische Premierminister Keir Starmer zeigte sich bestürzt und sprach der Nachrichtenagentur PA zufolge von einer «sehr schockierenden Nachricht».