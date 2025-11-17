Auch Vater von deutscher Familie stirbt in Istanbul

Nach dem Tod der Hamburger Mutter und ihrer zwei Kinder ist nun auch der Vater in Istanbul gestorben.

Das teilte der Chef der Istanbuler Gesundheitsdirektion auf X mit.

Die Ermittlungen zur Ursache der Todesfälle halten an.

Im Verdacht steht Medienberichten zufolge eine Lebensmittelvergiftung oder eine Vergiftung durch Chemikalien zur Schädlingsbekämpfung. Ein offizielles Gutachten zur Todesursache steht noch aus.

Legende: Streetfood beim Istanbul-Besuch könnte eine Familie aus Deutschland das Leben gekostet haben. (Symbolbild) REUTERS / Louisa Gouliamaki

Nach Medienberichten wurden inzwischen elf Verdächtige festgenommen, darunter Essensverkäufer, Mitarbeitende des Hotels der Familie im Stadtteil Fatih und Mitarbeitende einer Firma für Schädlingsbekämpfung. Ob die Festnahmen miteinander in Zusammenhang stehen, ist unklar.

Weitere Touristen im Spital

Das Hotel der Familie wurde evakuiert und versiegelt. Zuvor waren zwei weitere Touristen aus demselben Hotel mit Vergiftungserscheinungen im Spital behandelt worden. Ein Zimmer sei mit Chemikalien zur Ungezieferbekämpfung desinfiziert worden, hiess es.

Vater, Mutter und die Kinder sollen am Dienstag in den Stadtteil Ortaköy gefahren sein, berichtet die Zeitung «Sabah». Dort hatte die Familie Streetfood-Gerichte zu sich genommen.