Einen «Deal» im Grenzstreit zwischen Serbien und Kosovo hat die EU jüngst verkündet. Nun werden Ausweispapiere für den Grenzübertritt ohne zusätzlichen Aufwand gegenseitig anerkannt. Trotz positiven Signalen und weiteren Gesprächen mit EU-Beteiligung bleibe die Lage aber sehr fragil, sagt SRF-Osteuropakorrespondent Peter Balzli.

Peter Balzli war in den 1990er Jahren erstmals für SRF tätig. Zuerst für die Sendungen «Kassensturz» und «Time-Out», dann war er als Korrespondent des Schweizer Fernsehens in Paris und in London. Seit Mitte 2016 berichtet er als freier SRF-Korrespondent aus Wien über Ost- und Südeuropa und das Baltikum.

SRF-Korrespondent in Wien

SRF News: Die Rede ist von einer Einigung, doch es gibt noch viele offene Fragen. Ist der Konflikt gelöst?

Peter Balzli: Der Konflikt ist deshalb nicht gelöst, weil Serbien den Staat Kosovo nach wie vor nicht anerkennt und als Teil seines Staatsgebiets betrachtet. Damit dürften sich die Probleme im Grenzverkehr nicht so bald ändern.

Wie gross ist die Chance, dass in nächster Zeit doch noch eine tragfähige Lösung gefunden wird?

Die Hoffnung besteht. Die aktuelle Lösung funktioniert anscheinend kurzfristig. Serbien anerkennt jetzt neu kosovarische Identitätskarten. Es gab am gestrigen Donnerstag keine Unruhen und brennende Barrikaden an den Grenzen. Aber die KFOR-Truppen der Nato waren sehr präsent, auch wenn sie nicht eingreifen mussten.

Die EU will weiterhin vermitteln. Sie war aber bisher nicht besonders erfolgreich?

Richtig. Aber trotzdem erfolgreich. Es gibt nun diesen Kompromiss, der erst einmal funktioniert, wenn auch nur bis Ende Oktober; und auch wenn das Problem mit den Nummernschildern noch nicht gelöst ist. Derzeit arbeitet eine Arbeitsgruppe Serbien-Kosovo mit Beteiligung der EU an einer dauerhaften Lösung. Erstmals überhaupt haben sich der kosovarische Ministerpräsident Albin Kurti und Serbiens Präsident Aleksandar Vucic auf irgendetwas geeinigt. Das ist ein absolutes Novum.