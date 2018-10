Am Mittwoch beginnt in Brüssel das Gipfeltreffen zum Brexit. Donald Tusk warnt vor einem Scheitern.

Donald Tusks Einschätzung hat sich verdüstert. In seinem Einladungsschreiben zum letzten Gipfel vor einem Monat in Salzburg schrieb er: Leider sei ein No-Deal-Szenario noch immer möglich.

Nun schreibt er in der Einladung für den am Mittwoch beginnenden Gipfel, ein No-Deal-Szenario sei so wahrscheinlich wie noch nie. Die EU werde deshalb die Vorbereitungen für ein Scheitern der Verhandlungen weiter vorwärtstreiben. Das ist eine Reaktion auf die aktuelle Krise bei den Verhandlungen, welche offensichtlich schwieriger sind als gedacht.

Mahnung an die EU-27

Doch dabei lässt es Donald Tusk nicht bewenden. Er appelliert in mahnenden Worten an die Staats- und Regierungschefs. Die Tatsache, dass sich die EU auf einen No-Deal vorbereite, dürfe unter keinen Umständen dazu führen, dass nur noch halbherzig nach einer Einigung gesucht werden. Er schliesst mit den Worten: «Es scheint immer unmöglich, bis es getan ist. Lasst uns nicht aufgeben.»

Tusk sendet zum Auftakt des Gipfels vom Mittwoch Durchhalteparolen aus. Diese sind nicht an die britische Seite gerichtet, sondern an die eigene. Offensichtlich macht sich Donald Tusk ernsthafte Sorgen, dass angesichts der Schwierigkeiten der Wille bei den EU-27 nachlassen könnte.