Kanada will die gängigsten Verhütungsmittel für Frauen kostenlos machen.

Es ist der erste Schritt einer geplanten Gesundheitsreform.

Spiralen, Hormonimplantate, die Antibabypille oder die Pille danach sollen für Frauen in Kanada kostenlos werden. Das hat die stellvertretende Premierministerin Chrystia Freeland am Samstag gesagt.

Die Kosten für die am häufigsten verwendeten Methoden zur Schwangerschaftsvermeidung sollen für die rund neun Millionen Frauen im fortpflanzungsfähigen Alter übernommen werden, so Freeland bei einer Pressekonferenz in einer Apotheke in Toronto.

Premierminister Justin Trudeau meldete sich auf der Plattform X: «Frauen sollen sich frei für eine Verhütungsmethode entscheiden können, ohne dass Kosten in den Weg kommen. Daher machen wir Verhütungsmittel kostenlos.» Die Antibabypille in Kanada kostet bis zu 200 Franken jährlich. Eine Hormonspirale kann rund 330 Franken kosten.

Erster Teil einer Gesundheitsreform

Die Verhütungsmittel kostenfrei zu machen, ist der erste Schritt einer umfassenden Gesundheitsreform in Kanada. Neben den Verhütungsmitteln will Kanada auch die Kosten für Diabetesmedikamente für etwa 3.7 Millionen Kanadierinnen und Kanadier übernehmen. Die Kosten und der Zeitpunkt der Einführung wurden zunächst nicht bekannt gegeben.

Die kanadische Regierung muss für die Gesundheitsreform die Zustimmung der für Gesundheit zuständigen Provinzen einholen. Alberta und Quebec haben bereits erklärt, nicht mitmachen zu wollen.