Die Zahl der Unfälle in Italien ist im europäischen Vergleich sehr hoch – ebenso die Zahl der Verkehrstoten und -verletzten. «In Italien wird einfach zu wenig in die Sicherheit auf der Strasse investiert», sagt Korrespondent Battel. So sei es schon fast üblich in Italien, dass Autofahrer die Zebrastreifen grundsätzlich nicht beachteten – wenn eine Fussgängerin also die Strasse überqueren will, kann sie in Italien nicht damit rechnen, dass der Autofahrer für ihn anhält. Allerdings: Italien ist nicht das einzige europäische Land, das negativ auffällt. So sterben in Frankreich anteilmässig etwa ähnlich viele Menschen im Strassenverkehr wie in Italien.