Die britische Regierung erwägt den Bau eines weiteren grossen Atomkraftwerks.

Die Regierung in London veröffentlichte am Donnerstag einen Aktionsplan für den «grössten Ausbau der Atomenergie» in dem Land seit 70 Jahren.

Ziel sei es, die Energieunabhängigkeit zu stärken und Ziele zum Einsparen von Treibhausgasen zu erfüllen.

Neben dem möglichen Bau eines neuen Atomkraftwerks will London in modernen Kernbrennstoff investieren und auf eine «intelligentere Regulierung» setzen. Zusammengenommen soll die Produktion von Atomstrom bis 2050 auf 24 Gigawatt vervierfacht werden. Damit soll ein Viertel des britischen Strombedarfs abgedeckt werden.

Sunak: Atomenergie soll Energie-Probleme lösen

Premierminister Rishi Sunak erklärte, Atomkraft sei das «perfekte Gegenmittel» für die Energie-Probleme des Landes. «Sie ist grün, langfristig billiger und wird Grossbritanniens Energiesicherheit sicherstellen.» Energieministerin Claire Coutinho erklärte, Grossbritannien wolle bei der Energie nie wieder abhängig von «Tyrannen» wie dem russischen Präsidenten Wladimir Putin sein.

Legende: Blick auf die Grossbaustelle für den künftigen Reaktor des Werkes Hinkley Point C. AP Photo/Kin Cheung

Grossbritannien hat derzeit neun betriebsfähige Atomreaktoren, viele sind aber alt und nähern sich dem Ende ihrer Laufzeit. In dem Land wird mit Hinkley Point C bereits ein neues Atomkraftwerk gebaut. Der Bau eines weitere Reaktors, Sizewell C, soll noch in diesem Jahr beginnen. Das jetzt von der Regierung erwogene zusätzliche Atomkraftwerk soll eine ähnliche Grösse wie diese beiden Projekte haben.