Ein junger Bauarbeiter ist nahe Paris durch einen Tornado ums Leben gekommen. Vier Menschen wurden nach Behördenangaben vom Montag schwer verletzt. Rund zehn Gemeinden im Norden der französischen Hauptstadt waren von dem Tornado betroffen, wie der örtliche Präfekt Philippe Court der französischen Nachrichtenagentur AFP sagte.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft handelt es sich bei dem Toten um einen 23-Jährigen. Kräne stürzten um, Dächer wurden abgedeckt, Autos wurden herumgewirbelt. Innenminister Laurent Nunez sprach auf den sozialen Medien von einem Sturm mit «seltener Intensität».

Baukräne stürzen auf Wohngebiet

Auf einem Video ist zu sehen, wie der Sturm die Baukräne mit sich reisst. Einer davon soll laut Berichten auf ein Spital, ein weiterer auf ein Wohngebäude gefallen sein. In den betroffenen Gebiet ist ein Grossaufgebot von Rettungskräften und Feuerwehr im Einsatz, um Hilfe zu leisten.

Aufgrund der Bilder geht Sabine Balmer von SRFMeteo davon aus, dass es sich tatsächlich um einen Tornado gehandelt hat. «Sie entstehen im Zusammenhang mit kräftigen Gewitterzellen oder sogenannten Superzellen», erklärt die Meteorologin.

Stimmen Feuchtigkeit, Temperatur und Windverhältnisse, kann eine Gewitterwolke beginnen zu rotieren. So entsteht schliesslich ein Tornado, der auf kleinstem Raum immense Windgeschwindigkeiten erreichen kann.

Nicht auf USA beschränkt

Tornados kennt man eigentlich eher aus den USA. Laut Balmer kommen sie aber auch in Europa vor. «Meist sind sie aber deutlich schwächer und weniger spektakulär als in den USA.» Oft würden sie nicht einmal bemerkt, weil keine Schäden entstanden seien.

Tritt ein Tornado allerdings in dicht besiedeltem Gebiet auf – wie nun bei Paris – sei die Gefahr ungleich grösser.