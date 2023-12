In der Rangliste der wichtigsten Empfängerländer folgen hinter der Ukraine mit Norwegen (1.2 Milliarden Euro), Ungarn (1.03 Milliarden Euro), Grossbritannien (654.9 Millionen Euro), USA (545.4 Millionen Euro) und Polen (327.9 Millionen Euro) fünf Nato-Staaten. Auf Platz sieben steht Israel mit Lieferungen für 323.2 Millionen Euro – etwa zehnmal so viel wie im gesamten Jahr 2022 mit 32 Millionen Euro. Der Grossteil der mehr als 200 Einzelgenehmigungen für Israel wurde früheren Angaben des Ministeriums zufolge nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober erteilt.

Unter den Top Ten ist neben Israel mit Südkorea (256.4 Millionen Euro) nur ein Land, das nicht der Nato angehört. In deutlich kleinerem Umfang wurden auch in diesem Jahr Rüstungslieferungen in Staaten aus dem arabischen Raum erlaubt, darunter die Vereinigten Arabische Emirate (78.2 Millionen Euro bis zum 30. November), Ägypten (40.3 Millionen), Katar (15.1 Millionen) und Saudi-Arabien (13,3 Millionen).