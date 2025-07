Ifeta Mejremic und Ahmed Ustic haben beide den Völkermord in Srebrenica überlebt. Trotz des unvorstellbaren Leids, das sie damals erlitten haben, sind beide in die alte Heimat zurückgekehrt.

Ifeta Mejremic hat schlimme Szenen miterleben müssen: «Ich habe gesehen, wie eine Mutter gefragt wurde, ob sie lieber den älteren oder den jüngeren Sohn hergeben will, damit er getötet wird.» Srebrenica, so die ältere Frau, könne man nicht beschreiben. Nur wer es erlebt habe, könne verstehen, was sich damals abgespielt hat.

Ifeta Mejremic ist eine Überlebende des Völkermordes von Srebrenica. Sie ist dabei, als am 11. Juli 1995 bosnisch-serbische Truppen und serbische Paramilitärs unter der Führung von Ratko Mladic die ostbosnische Kleinstadt einnehmen. In den folgenden Tagen töten seine Männer über 8000 bosnische Muslime. Die meisten der Opfer sind männlich, aber auch Frauen und Kinder werden brutal ermordet. Mehrere Gerichtsurteile klassifizieren das, was damals in und um Srebrenica passiert ist, als Völkermord.

Der Völkermord von Srebrenica Box aufklappen Box zuklappen Der Völkermord von Srebrenica gilt als der bislang einzige Genozid in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg. Die Morde waren angekündigt. Sie wurden systematisch und organisiert durchgeführt. Insgesamt wurden mindestens 8372 Menschen innerhalb einer Woche ermordet. Das jüngste Opfer war ein wenige Tage altes Baby, das älteste Opfer 94 Jahre alt. Um das Verbrechen zu vertuschen, wurden die in Massengräbern verscharrten Leichen wieder ausgegraben und andernorts erneut vergraben. Dies geschah teilweise mehrmals. Bis heute wurden daher die Überreste von etwa 1000 Opfern nicht gefunden. Die Absicht des Verbrechens war die Auslöschung der bosnischen Muslime in dieser Region. Das haben mehrere Gerichtsurteile festgestellt und klassifizieren daher das Verbrechen als Völkermord. Als Hauptverantwortliche gelten Ratko Mladic, Befehlshaber der Armee der Republika Srpska, sowie Radovan Karadzic, damals Präsident dieser selbsternannten Republik. Beide sind in Den Haag wegen Völkermordes zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Der damalige serbische Präsident Slobodan Milosevic wurde ebenfalls angeklagt. Er ist jedoch gestorben, bevor er verurteilt werden konnte. Zahlreiche andere Täter wurden ebenfalls vor Gericht gebracht. Niederländische UNO-Soldaten, die damals vor Ort waren, tragen eine Mitverantwortung für den Völkermord. Denn Srebrenica war damals eine offizielle Schutzzone unter der Aufsicht der Vereinten Nationen. Die Blauhelmtruppen wären für den Schutz der Bevölkerung zuständig gewesen. Doch sie lieferten die Menschen den Männern von Mladic aus. Srebrenica gilt daher als das grösste Versagen in der Geschichte der UNO.

Auch Ahmed Ustic hat den Völkermord vor 30 Jahren überlebt. Als der Krieg 1992 ausbricht, ist er noch ein Teenager: «Du weisst nicht, was machen, wie reagieren. Ich konnte es einfach nicht glauben, dass der Krieg angefangen hat.» Er war den gesamten Krieg über in seiner Heimatstadt Srebrenica.

Der Bosnienkrieg

Bosnien-Herzegowina erklärt 1992 die Unabhängigkeit von Jugoslawien. Im neu entstandenen Staat leben verschiedene Volksgruppen: Eine Mehrheit muslimischer Bosniaken sowie orthodoxe Serben und katholische Kroaten. Die meisten bosnischen Serbinnen und Serben wollen die Unabhängigkeit nicht akzeptieren. Mit der Unterstützung des Nachbarlandes Serbien greifen sie zu den Waffen. Der Krieg beginnt.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 6. Über 8372 Menschen wurden 1995 ermordet. Zuvor war Srebrenica vom UN0-Sicherheitsrat zur «sicheren Zone» erklärt worden. (Bild: 2019). Bildquelle: KEYSTONE / EPA / FEHIM DEMIR. 1 / 6 Legende: Über 8372 Menschen wurden 1995 ermordet. Zuvor war Srebrenica vom UN0-Sicherheitsrat zur «sicheren Zone» erklärt worden. (Bild: 2019) KEYSTONE / EPA / FEHIM DEMIR

Bild 2 von 6. Noch heute werden sterbliche Überreste geborgen, identifiziert und begraben, wie hier am Gedenktag 2024 (11.7.24). Bildquelle: Imago / Armin Durgut / PIXSELL. 2 / 6 Legende: Noch heute werden sterbliche Überreste geborgen, identifiziert und begraben, wie hier am Gedenktag 2024 (11.7.24). Imago / Armin Durgut / PIXSELL

Bild 3 von 6. Das Srebrenica Genozid Memorial Center wurde im Jahr 2000 in Potocari, Bosnien-Herzegowina eröffnet (28.6.2025). Bildquelle: Keystone / AP Photo / Armin Durgut. 3 / 6 Legende: Das Srebrenica Genozid Memorial Center wurde im Jahr 2000 in Potocari, Bosnien-Herzegowina eröffnet (28.6.2025). Keystone / AP Photo / Armin Durgut

Bild 4 von 6. Die Internationale Kommission für vermisste Personen hilft bei der Bergung von neu entdeckten Massengräbern. Da die Toten teils mehrmals von den Tätern begraben wurden, sind viele der Skelette nicht vollständig und schwer zu identifizieren (Bild: 6.7.2016). Bildquelle: REUTERS/Dado Ruvic. 4 / 6 Legende: Die Internationale Kommission für vermisste Personen hilft bei der Bergung von neu entdeckten Massengräbern. Da die Toten teils mehrmals von den Tätern begraben wurden, sind viele der Skelette nicht vollständig und schwer zu identifizieren (Bild: 6.7.2016). REUTERS/Dado Ruvic

Bild 5 von 6. Bei der Gedenkfeier 2010 werden weitere 775 Opfer beigesetzt. Bildquelle: IMAGO / Xinhua. 5 / 6 Legende: Bei der Gedenkfeier 2010 werden weitere 775 Opfer beigesetzt. IMAGO / Xinhua

Bild 6 von 6. Ausschnitt aus einem vom UNO-Tribunal veröffentlichten Video zur Tätersuche. Es zeigt die Ermordung von sechs bosnisch-muslimischen Gefangenen. Bildquelle: KEYSTONE / EPA / HO. 6 / 6 Legende: Ausschnitt aus einem vom UNO-Tribunal veröffentlichten Video zur Tätersuche. Es zeigt die Ermordung von sechs bosnisch-muslimischen Gefangenen. KEYSTONE / EPA / HO Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

«Im Grunde geht es darum, wer welches Territorium des zerfallenden Staates Jugoslawien erhält», sagt die Historikerin Marie-Janine Calic. «Damit hat der Krieg eine ethnisch-religiöse Komponente», so die Expertin. Das habe ihn brutaler werden lassen.

Die Bildung von ethnisch homogenen Territorien sind zentrale Kriegsziele. Von Anfang an werden daher schwere Kriegsverbrechen begangen: Massaker, Massenvergewaltigungen und Vertreibungen sind Teil der Kriegstaktik der bosnischen Serben. Der Völkermord von Srebrenica, wenn auch in seiner Dimension einmalig, kann daher nur im Zusammenhang mit diesen Kriegsverbrechen verstanden werden.

Ahmed Ustic überlebt den Todesmarsch

Als Srebrenica im Juli 1995 fällt, entscheiden sich Ahmed Ustic und sein Vater zur Flucht durch die Wälder. Tagelang sind Vater und Sohn unterwegs, durch vermintes und feindlich gehaltenes Gebiet. Mehrere Tausend versuchen über diesen sogenannten Todesmarsch in Sicherheit zu kommen. Die meisten sterben dabei. Sie werden von serbischen Truppen gefangen genommen und erschossen, treten auf Landminen oder sterben an Erschöpfung.

Legende: Tausende nehmen am 8. Juli 2025 in Bosnien-Herzegowina am traditionellen Friedensmarsch (Marš mira) auf der Waldstrasse teil, die bosnische Zivilisten 1995 benutzten, um dem Völkermord zu entkommen. IMAGO / Anadolu Agency

Auch Ahmed Ustic wird angeschossen. Dennoch überleben er sowie sein Vater den Marsch. «Dank der Hilfe meiner Verwandten habe ich den ersten Tag überlebt. So konnte ich mich auf diese neue Situation einstellen.» Wie viele Tage sie dabei unterwegs waren, kann er bis heute nicht sagen.

Rückkehr nach Srebrenica

Trotz des grossen Leids, das er in Srebrenica erfahren hat, ist Ahmed Ustic in seine Heimatstadt zurückgekehrt. Er hatte das Gefühl, es jenen schuldig zu sein, die damals getötet wurden: «Ich wollte nicht, dass der Tod meiner Verwandten und besten Freunde vergeblich war. Ich musste einfach zurückkehren.»

Legende: Ahmed Ustic hat als Teenager den Todesmarsch überlebt und ist vor 17 Jahren in seine Heimat zurückgekehrt. SRF / Janis Fahrländer

Er eröffnet den Coiffeursalon wieder, den sein Grossvater gekauft hatte und dann an den Vater übergeben hat. Das war vor 17 Jahren. Mittlerweile ist Srebrenica wieder das Zuhause von Ahmed Ustic und seiner Familie geworden.

Ifeta Mejremic setzt sich für Versöhnung ein

Auch Ifeta Mejremic ist nach dem Völkermord in ihr Heimatdorf zurückgekehrt. Ihr gelang damals die Flucht auf der Ladefläche eines Lastwagens. Die Rückkehr in ihr altes Zuhause, etwa 40 Autominuten von Srebrenica entfernt, sei wie eine Wiedergeburt gewesen: «Ich spürte, hier sollte mein Leben sein.» Auch sie hatte das Gefühl, es ihrem Bruder schuldig zu sein, der im Ort getötet wurde.

Mithilfe eines Kredits bauen Ifeta Mejremic und ihre Schwester eine Hühnerfarm auf. Sie gründet zudem eine Organisation, die anderen Frauen bei der Rückkehr hilft. Es sei ein grosser Kampf gewesen, erinnert sie sich. Siebzig Prozent der Frauen, die zurückkehrten, hätten ihre Männer verloren.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 3. Ifeta Mejremic im Garten vor ihrem Haus, den Hof führt sie mit ihrer Schwester. Bildquelle: SRF / Janis Fahrländer. 1 / 3 Legende: Ifeta Mejremic im Garten vor ihrem Haus, den Hof führt sie mit ihrer Schwester. SRF / Janis Fahrländer

Bild 2 von 3. Ifeta Mejremic wohnt sehr idyllisch. Hinter ihrem Haus fliesst ein kleiner Fluss vorbei. Im Garten hält sie Gänse und Hühner, pflanzt Gemüse und Früchte an. Bildquelle: SRF / Janis Fahrländer. 2 / 3 Legende: Ifeta Mejremic wohnt sehr idyllisch. Hinter ihrem Haus fliesst ein kleiner Fluss vorbei. Im Garten hält sie Gänse und Hühner, pflanzt Gemüse und Früchte an. SRF / Janis Fahrländer

Bild 3 von 3. Im Haus befindet sich die Hühnerfarm, die Ifeta Mejremic hier mit ihrer Schwester nach der Rückkehr aufgebaut hat. Bildquelle: SRF / Janis Fahrländer. 3 / 3 Legende: Im Haus befindet sich die Hühnerfarm, die Ifeta Mejremic hier mit ihrer Schwester nach der Rückkehr aufgebaut hat. SRF / Janis Fahrländer Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Von Anfang an sei aber auch die Versöhnung im Zentrum ihrer Arbeit gestanden: «Frieden, Versöhnung und Koexistenz beginnen mit den Frauen. Der Schmerz einer Mutter, die ein Kind verliert, ist immer derselbe. Egal ob es eine bosniakische, kroatische oder serbische Mutter ist.»

Mit ihren Nachbarn habe sie nie Probleme, egal ob mit Serbinnen oder Bosniaken. Sie habe Freunde auf der ganzen Welt, sagt sie, und das mache sie zur reichsten Frau.

Alltag in Srebrenica

Das Zusammenleben zwischen den einfachen Menschen funktioniere gut, sagt Ahmed Ustic. Seine Kundschaft bestehe aus beiden Volksgruppen. Man sitze im Café zusammen, verbringe die Zeit gemeinsam. Den Völkermord oder den Krieg vermeide man allerdings als Gesprächsthema.

Legende: Das Hauptquartier des Motoclubs Argentum Srebrenica. Ahmed Ustic hat den Club gegründet und steht dem Verein als Präsident vor. SRF / Janis Fahrländer

Neben seiner Arbeit im Coiffeursalon engagiert er sich als Präsident des lokalen Motorradclubs. Ein Ziel des Clubs sei es, Srebrenica bekannter zu machen. «Möglichst viele sollen hierherkommen und sehen, dass Srebrenica mehr ist als ein Schreckgespenst.» Er glaube an diesen Ort, auch wenn sein Optimismus vielleicht utopisch sei, sagt er lachend.

Instrumentalisierung des Ortes

Ein grosses Problem sieht Ahmed Ustic in der mangelnden wirtschaftlichen Perspektive. Ein weiteres sei die politische Instrumentalisierung der Stadt. «Srebrenica wird in den Medien oft verzerrt dargestellt, und Politiker nutzen den Ort für ihre Zwecke», sagt Ahmed Ustic.

Legende: Blick auf Srebrenica heute (Mai 2024). REUTERS / Amel Emric

Srebrenica liegt im mehrheitlich serbisch geprägten Landesteil Bosnien-Herzegowinas, der sogenannten Republika Srpska. Führende Politiker hier leugnen immer wieder den Völkermord, eine Straftat in Bosnien-Herzegowina. Sie hetzen auch weiterhin gegen die anderen Volksgruppen, setzen auf Spaltung statt Versöhnung. Eine Aufarbeitung des Völkermordes hat nicht stattgefunden.

Schwierige Aufarbeitung Box aufklappen Box zuklappen In Bosnien-Herzegowina hat es bis heute keine Aufarbeitung des Völkermordes gegeben. Während der Jahrestag, der 11. Juli, in der Föderation ein offizieller Gedenktag ist, wird der Tag in der Republika Srpska nicht offiziell begangen. Das Problem beginnt bereits in der Schule: Die Bildungspolitik liegt in der Kompetenz der Entitäten. In der Republika Srpska wird der Völkermord in der Schule nicht behandelt. Je nachdem, wo die Kinder zur Schule gehen, kriegen sie so eine andere Wahrheit präsentiert. Dadurch fehlt bereits die Grundlage für eine Aufarbeitung. 2024 hat die Generalversammlung der UNO den 11. Juli zum internationalen Gedenktag erklärt. Politiker und Politikerinnen, sowie die Regierung Serbiens, haben sich gegen die Resolution gewehrt. In einer schrillen Kampagne wurde behauptet, die Resolution würde das serbische Volk als genozidär bezeichnen. Dabei ist im Resolutionstext, den Deutschland und Ruanda gemeinsam eingereicht haben und der von den Mitgliedern der UNO angenommen wurde, keine Rede davon. Dies hat führende Politiker aber nicht davon abgehalten, zu Protesten gegen die Resolution aufzurufen und dabei den Völkermord öffentlich zu leugnen.

Das Gedenken ist beiden wichtig

Das Andenken an den Völkermord sei ein stetiger Prozess, der über den Jahrestag hinausgehe, ist Ahmed Ustic überzeugt. Seine Art des Gedenkens ist sein Alltag in Srebrenica. Er kann sich nicht vorstellen, woanders zu leben. Hier fühle er sich am sichersten, es sei sein Zuhause, sagt er. Auch seine beiden Kinder wollen hierbleiben. Die Tochter wird in ein paar Jahren den Coiffeursalon übernehmen und so die Familientradition weiterführen.

Auch Ifeta Mejremic will nicht mehr wegziehen. Sie engagiert sich aktiv am Gedenken an den Völkermord. In diesen Tagen laufen Überlebende und Angehörige die Route des Todesmarsches, den Ahmed Ustic vor drei Jahrzehnten durchlitten hat, in umgekehrter Richtung ab. Der jährliche Gedenkmarsch kommt auch an Ifetas Mejremics Hof vorbei. Sie bietet den Menschen jeweils Verpflegung und eine Dusche an. Beide – Ifeta Mejremic und Ahmed Ustic – wollen, dass die Geschichte von Srebrenica weitererzählt wird. Damit nicht vergessen geht, was damals passiert ist.