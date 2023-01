Die Ozonschicht ist auf dem Weg, sich innerhalb von vier Jahrzehnten zu erholen und bis 2066 auf der ganzen Erde die Werte von 1980 (vor dem Auftreten des Ozonlochs) aufzuweisen, so die UNO-Experten.

Der Grund für den Rückgang des Ozonlochs ist dem Bewertungsbericht zufolge die Tatsache, dass «fast 99 Prozent der ozonschädigenden Substanzen» nicht mehr verwendet werden dürfen. Zu den schädigenden Substanzen gehören Fluorchlorkohlenwasserstoffen (FCKW), die früher häufig in Kühlschränken verwendet wurden und seit 1987 verboten sind.

Positive Auswirkung auf das Weltklima

Der weltweite Ausstieg aus ozonabbauenden Chemikalien kommt ebenfalls dem Klimawandel zugute. 2016 wurde mit den teilfluorierten Kohlenwasserstoffen (HFKW) eine weitere Gruppe chemischer Kältemittel verboten. Dank dieses Verbots könnte die Erderwärmung bis 2100 um 0.3 bis 0.5 Grad abschwächen, schreiben die Experten.

HFKW werden etwa in Kühlschränken, teilweise auch in Wärmepumpen oder Klimaanlagen eingesetzt. HFKW greifen zwar nicht die Ozonschicht an, sind aber deutlich schädlicher für das Klima als etwa CO2.

Schwankungen wegen Wetterverhältnissen

Zwischen 2019 und 2021 kam es zu Schwankungen in der Grösse des antarktischen Ozonlochs. So war 2019 das Ozonloch vergleichsweise sehr klein und 2021 wieder sehr gross. Diese Schwankungen wurden weitgehend von meteorologischen Bedingungen bestimmt, so die Experten. Dennoch hat sich das Ozonloch in der Antarktis seit dem Jahr 2000 langsam in Fläche und Tiefe erholt.

Die neueste Bewertung basiert auf umfangreichen Studien, Forschungen und Daten, die von einer grossen internationalen Expertengruppe zusammengestellt wurden.