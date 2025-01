Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Der Senat hat mit 68 zu 29 Stimmen Scott Bessent als neuen US-Finanzminister bestätigt.

Bessent hatte sich im Wahlkampf hinter die Wirtschaftspläne von Donald Trump gestellt und diese verteidigt.

Er folgt auf Janet Yellen, die Finanzministerin unter der Biden-Regierung war.

Der 62-jährige Investor erhielt mit Unterstützung aus beiden Lagern die nötige Mehrheit im Senat. Bessent arbeitete jahrzehntelang als Hedgefonds-Manager. Regierungserfahrung hat er keine. Er sagt aber, sein Arbeitsleben im Privatsektor habe ihm ein tiefgreifendes Verständnis der Wirtschaft und der Märkte gegeben.

Die Republikaner stellen Bessents Lebensweg als Beispiel für die Erfüllung des amerikanischen Traums dar: Bessent wuchs nach eigenen Angaben im Zeichen der finanziellen Probleme seines Vaters auf, fing früh an, sein eigenes Geld zu verdienen, und schaffte es schliesslich ans College der Eliteuniversität Yale. Seine Karriere im Finanzsektor begann mit einem Praktikum in New York. Er ist mit einem Mann verheiratet und hat zwei Kinder.