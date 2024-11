Syrische Rebellen starten Grossoffensive im Nordwesten

Die Zivilbevölkerung in Syrien leidet seit mehr als 13 Jahren, sagt Politikwissenschaftlerin und Journalistin Kristin Helberg. Den Menschen in Syrien gehe es so schlecht wie noch nie. «Hunderte Familien flüchten in Richtung türkischer Grenze. Doch dort harren schon mehr als eine Million Menschen in Zeltstädten aus. Diese versinken im Schlamm. Die Menschen dort frieren im Winter, sie haben keine Perspektiven und nicht die Möglichkeit zu arbeiten.»