Der US-Secret-Service hat nach eigener Darstellung am Sonntag einen Mann erschossen, der unbefugt in den Sicherheitsbereich des Anwesens von US-Präsident Donald Trump in Florida einzudringen versuchte.

Der Vorfall habe sich am Club Mar-a-Lago in Palm Beach ereignet, teilte die für den Personenschutz zuständige Behörde weiter mit.

Trump hielt sich zu diesem Zeitpunkt in Washington auf.

Sein Hintergrund und sein Motiv werden derzeit vom FBI untersucht, teilte der Secret Service auf der Plattform X mit. Der Mann sei zwischen 20 und 30 Jahre alt gewesen. Zur Identität sagte der örtliche Sheriff Ric Bradshaw auf einer Pressekonferenz nur, dass der Eindringling ein Weisser sei.

Laut Secret Service wurde er am Nordtor von Mar-a-Lago beobachtet und soll etwas bei sich getragen haben, das wie eine Schrotflinte und ein Benzinkanister aussah.

Sheriff Ric Bradshaw sagte weiter, dass zwei Agenten des Secret Service und ein Vertreter des Sheriff-Büros den Mann aufgefordert hätten, Kanister und Waffe niederzulegen. Dieser habe dann die Schrotflinte in eine Schussposition gebracht. Daraufhin hätten die Beamten das Feuer eröffnet.

Legende: Mar-a-Lago ist neben dem Weissen Haus ein zentrales Anwesen für Präsident Trump. Er empfängt dort immer wieder auch hochrangige Staatsgäste. REUTERS/Octavio Jones

Der Mann sei noch am Tatort gestorben. Wie viele Schüsse abgegeben wurden, war noch unklar. Das FBI rief die Bevölkerung im Umfeld auf, Aussenkameras auf Verdächtiges zu überprüfen.

US-Präsident nicht vor Ort

Trump, der häufig am Wochenende zu seinem Privatclub nach Palm Beach fliegt, hielt sich zu diesem Zeitpunkt nicht dort auf. Der US-Präsident war am Samstagabend in Washington Gastgeber für ein Dinner mit Gouverneuren.

Trump war mehrfach das Ziel von Attentatsversuchen. Im Sommer 2024 kam der damalige Präsidentschaftskandidat nur knapp mit dem Leben davon, als ein Attentäter bei einer Wahlkampfveranstaltung in Butler im Bundesstaat Pennsylvania auf ihn schoss, eine Kugel verletzte ihn leicht am Ohr. Ein Besucher starb, zwei weitere wurden verletzt. Der Täter wurde von Sicherheitskräften getötet. Die Szene, wie der blutverschmierte Trump nach dem Attentat die Faust in die Höhe reckte, ging in die Geschichte ein.

Im September 2024 schoss der Secret Service dann auf einen bewaffneten Mann, der sich in Büschen bei Trumps Golfplatz in West Palm Beach versteckt hatte und einen Anschlag geplant haben soll. Der Mann selbst feuerte keine Kugel ab – stattdessen floh er, wurde wenig später aber festgenommen. Vor kurzem wurde er zu lebenslanger Haft verurteilt.