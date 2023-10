Sidney Powell, Anwältin von Ex-Präsident Donald Trump, hat sich im US-Bundesstaat Georgia für schuldig bekannt.

Im Verfahren geht es um die Vorwürfe im Zusammenhang mit den Bemühungen, die Wahlniederlage von Donald Trump im Jahr 2020 in Georgia zu kippen.

Powell ist bereits die zweite Angeklagte in dem umfangreichen Fall, die sich mit der Staatsanwaltschaft geeinigt hat.

Legende: Sidney Powell während einer Rede am im US-Bundesstaat Georgia im Dezember 2020. AP Photo/Ben Margot, File

Powell, die zusammen mit Trump und 17 weiteren Personen wegen des Verstosses gegen das Kartellgesetz des Bundesstaates angeklagt war, bekannte sich nur einen Tag vor Beginn der Geschworenenauswahl in ihrem Prozess schuldig. Ein Richter stimmte zu, dass sie eine sechsjährige Bewährungsstrafe verbüssen, 2700 Dollar an Entschädigung zahlen und wahrheitsgemäss gegen ihre Mitangeklagten aussagen muss.

Darum geht es in der Klage in Georgia Box aufklappen Box zuklappen Der ehemalige US-Präsident Donald Trump ist im Bundesstaat Georgia wegen Wahlmanipulation angeklagt. In krimineller Weise hätten er und andere versucht, das Resultat der Präsidentschaftswahl 2020 zu ändern, sagte die zuständige Anklägerin. Die Anklagepunkte richten sich gegen Trump und 18 Personen aus seinem Umfeld. Ein Geschworenengremium in Atlanta entschied im August, dass sich Trump vor Gericht verantworten muss wegen seiner Versuche, den Ausgang der Präsidentenwahl 2020 in Georgia zu beeinflussen. Der Ex-Präsident plädiert im Fall des Wahlbetrugs auf nicht schuldig.

Powell war wegen organisierter Kriminalität und sechs weiterer Anklagepunkte angeklagt, da sie Teil eines Plans war, den republikanischen Präsidenten an der Macht zu halten, nachdem er die Wahl 2020 gegen Joe Biden verloren hatte. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr ausserdem vor, an einem unbefugten Eingriff in die Wahlausrüstung eines Wahlbüros beteiligt gewesen zu sein.