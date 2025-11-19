Vulkan auf Java stösst zwei Kilometer hohe Aschewolke aus

In Indonesien ist der Vulkan Semeru auf der Insel Java ausgebrochen und hat eine kilometerhohe Aschewolke in den Himmel geworfen.

Die Behörden in dem südostasiatischen Inselstaat hoben die Warnstufe für den Feuerberg mittlerweile auf das höchste Niveau an.

Es wurden keine Opfer gemeldet.

Mehr als 300 Einwohner der drei am stärksten gefährdeten Dörfer im Bezirk Lumajang wurden in staatliche Notunterkünfte evakuiert, sagte Abdul Muhari, Sprecher der nationalen Katastrophen­schutzbehörde.

Die Eruption begann der Vulkanologie-Behörde zufolge am Nachmittag (Ortszeit). Die Aschesäule stieg vom Gipfel rund zwei Kilometer in die Höhe. Gleichzeitig flossen pyroklastische Ströme herab – Lawinen aus heissem Gas und Gestein, die mit hoher Geschwindigkeit an Vulkanhängen herabstürzen.

Legende: Indonesien liegt auf dem pazifischen Feuerring, der geologisch aktivsten Zone der Erde. Keystone / BNPB/HANDOUT

Zuletzt hatte es Ende 2022 einen heftigen Ausbruch gegeben.

Höchster Berg der Insel Java

Der Semeru ist mit seinen knapp 3700 Metern der höchste Berg auf Indonesiens am dichtesten besiedelter Insel Java. Er liegt im Nationalpark Bromo-Tengger-Semeru, der bei Touristen für Krater-Touren beliebt ist. Der Vulkan ist einer von etwa 130 aktiven Feuerbergen des Inselstaates.