Das französische Wahlsystem

Aus Tagesschau vom 23.4.2017

Die Franzosen wählen ihren Präsidenten direkt; um im ersten Wahlgang zu siegen, wäre eine absolute Mehrheit notwendig. Gelingt dies nicht, treten die beiden meistgewählten Kandidaten in einem zweiten Wahlgang gegeneinander an. Einschätzungen von SRF-Korrespondenten Alexandra Gubser in Paris und Michael Gerber bei Lille.