Im Rennen um die Nachfolge von Boris Johnson als Premierminister und als Parteichef der britisch Konservativen Partei (Conservative Party, umgangssprachlich Tory-Partei) steht das definitive Zweierticket fest: Rishi Sunak und Liz Truss.

Die beiden Politiker bekamen bei der Abstimmung in der konservativen Parlamentsfraktion die meisten Stimmen und treten nun in einer Stichwahl gegeneinander an.

Handels-Staatssekretärin Penny Mordaunt schied mit nur acht Stimmen weniger zu Truss aus dem Rennen aus.

Zwischen den verbleibenden Kandidaten entscheiden nun die Tory-Parteimitglieder. Wer die Nachfolge von Boris Johnson als Premieministerin oder Premierminister antritt, soll am 5. September bekannt gegeben werden.

Bild 1 / 3 Legende: Rishi Sunak Rishi Sunak (42) ist als Finanzminister zurückgetreten. Bis letztes Jahr galt er als Favorit für die Nachfolge des jetzigen Premierministers. Er erntete Lob für ein Corona-Rettungspaket. Es verhinderte eine Massenarbeitslosigkeit. Später folgte aber Kritik: Sunak habe Grossbritanniens Haushalte nicht genug unterstützt. imago images Bild 2 / 3 Legende: Liz Truss Die Aussenministerin ist der Liebling der konservativen Parteibasis und liegt bei Umfragen der Website «Conservative Home» unter Parteimitgliedern regelmäßig an der Spitze. Die 46-jährige Truss hatte sich zunächst gegen den Brexit ausgesprochen, sagte aber nach dem Referendum 2016, sie habe ihre Meinung geändert. Keystone Bild 3 / 3 Legende: Ausgeschieden: Penny Mordaunt Die 49-jährige Penny Mordaunt hat sich als vehemente Brexit-Unterstützerin einen Namen gemacht und ist bei der Parteibasis sehr beliebt. Doch nun ist sie aus dem Rennen. Keystone

Aussenministerin Truss galt von Beginn als eine der Favoritinnen. Allerdings landete sie in den ersten Wahlrunden stets auf Platz drei hinter der früheren Entwicklungshilfe- und Verteidigungsministerin Mordaunt, die lange als Liebling der Parteibasis galt. Liz Truss schrieb in einem Gastbeitrag für die Zeitung «Telegraph» am Mittwoch, sie sei die einzige Kandidatin mit einem «wahrhaft konservativen» Wirtschaftsplan. Die 46-Jährige versprach «mutige Reformen» im Wohnungsbau sowie beim Abbau von Bürokratie und der Entflechtung von EU-Vorschriften.

Lange als gesetzt für die Stichwahl galt der frühere Finanzminister Rishi Sunak, der in allen Wahlgängen bisher stets die meisten Stimmen erhielt. Allerdings ist der 42-Jährige, der auch die Mitte der Partei anspricht, intern umstritten. Vor allem der rechtskonservative Flügel um Truss wirft Sunak vor, für die grössten Steuererhöhungen der vergangenen Jahrzehnte verantwortlich zu sein.

Quelle: Reuters Parteileitung gewählt 5. September 2022 Wer die Briefwahl gewinnt, wird Tory-Chefin oder -Chef und Premier. Wie wird die neue konservative Parteileitung gewählt? Politikerinnen und Politiker verkünden Kandidatur. Sie brauchen den Rückhalt von 20 Tory-Abgeordneten. Erster Wahlgang: Die Tory-Abgeordneten wählen. Kandidierende mit weniger als 30 Stimmen scheiden aus. Zweiter Wahlgang: Die Tory-Abgeordneten wählen erneut. Wählgänge werden so lange fortgesetzt, bis nur noch 2 Kandidierende übrig sind. weniger als 30x weniger als 3 6 x Briefwahl der konservativen Parteimitglieder. Titel (~140pt) Zeilenabstand 120 (Auto) links oder rechts-bündig. Gleichmässige Grösse, keine Hinterlegung. Titel kann mit 2 Zeilen Fliesstext unterstützt werden (SRG SSR Type Regular ~25 pt, Zeilenabstand 65). Fliesstext (SRG SSR Type Regular ~50 pt, Zeilenab - stand 65). Kann links- / rechtsbündig oder zentriert sein (je nach Wirkung mit dem Foto). Bullets vermei - den (wenn absolut notwendig, zurückhaltend und zum Schriftbild passend, also schwarz oder weiss). Hinterlegung sind mit Rot möglich. Zweiter Titel (Bold, ~60 pt) ​​ Links- oder rechtsbündig, nur mit Fliesstext kombinieren.

Der amtierende Premier Johnson gilt ebenfalls als sein Gegner: Sein Umfeld beschuldigt den früheren Schatzkanzler, den Regierungschef verraten zu haben, indem er mit seinem Rückzug den Sturz Johnsons eingeleitet habe. Schlechte Nachrichten brachte ihm zudem das Ergebnis einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Yougov unter Tory-Parteimitgliedern am Dienstag. Demnach dürfte er es bei der Stichwahl mit Truss schwer haben.

Johnsons letzter Auftritt

Inzwischen hat Johnson am Mittwoch seinen letzten Auftritt gehabt. Er wurde von Mitgliedern seiner konservativen Partei mit Applaus bedacht. «Wir haben geholfen, ich habe geholfen, dieses Land durch eine Pandemie zu bringen und ein anderes Land vor der Barbarei zu retten», sagt Johnson.

Hasta la vista, Baby

«Und offen gesagt, das ist genug, um weiterzumachen. Die Mission ist weitgehend erfüllt», so Johnson weiter. «Ich möchte allen hier danken und hasta la vista, Baby.»