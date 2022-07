Die Chefjustiziarin der Regierung, Suella Braverman, erhält im zweiten Wahlgang der konservativen Tory-Parlamentsfraktion die wenigsten Stimmen. Sie scheidet aus dem Rennen aus.

Vorne lagen wie in der ersten Runde der frühere Finanzminister Rishi Sunak und Handels-Staatssekretärin Penny Mordaunt.

Braverman gilt wie Aussenministerin Liz Truss und die Abgeordnete Kemi Badenoch als Vertreterin des rechtskonservativen Flügels. Es wird erwartet, dass ihre Unterstützer die Stimmen nun auf diese beiden Kandidatinnen verteilen. Als letzter Kandidat schaffte Tom Tugendhat den Sprung in die dritte Runde. Allerdings verlor der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses, der als liberal gilt, im Vergleich zum Mittwoch mehrere Stimmen.

Bild 1 / 5 Legende: Rishi Sunak Rishi Sunak (42) ist als Finanzminister zurückgetreten. Bis letztes Jahr galt er als Favorit für die Nachfolge des jetzigen Premierministers. Er erntete Lob für ein Corona-Rettungspaket. Es verhinderte eine Massenarbeitslosigkeit. Später folgte aber Kritik: Sunak habe Grossbritanniens Haushalte nicht genug unterstützt. imago images Bild 2 / 5 Legende: Kemi Badenoch Die Gleichstellungs-Staatssekretärin Kemi Badenoch (42) trat von ihrem Amt zurück. Nach dem verkündeten Rücktritt Johnsons will sie nur für dessen Nachfolge kandidieren. Dies kündigte sie in einem Gastbeitrag für die Zeitung «The Times» an. imago images Bild 3 / 5 Legende: Tom Tugendhat Der 49-jährige Tom Tugendhat ist Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im britischen Unterhaus. Er ist ehemaliger Soldat und hat im Irak und in Afghanistan gekämpft. Er gilt als regelmässiger Kritiker von Johnson. imago images Bild 4 / 5 Legende: Penny Mordaunt Die 49-jährige Penny Mordaunt hat sich als vehemente Brexit-Unterstützerin einen Namen gemacht und ist bei der Parteibasis sehr beliebt. Keystone Bild 5 / 5 Legende: Liz Truss Die Aussenministerin ist der Liebling der konservativen Parteibasis und liegt bei Umfragen der Website «Conservative Home» unter Parteimitgliedern regelmäßig an der Spitze. Die 46-jährige Truss hatte sich zunächst gegen den Brexit ausgesprochen, sagte aber nach dem Referendum 2016, sie habe ihre Meinung geändert. Keystone

In jeder Runde scheidet die oder der Letztplatzierte aus. Die nächsten Abstimmungen in der Fraktion mit 358 Mitgliedern sind kommende Woche geplant. Spätestens am Mittwoch sollen die beiden übrig bleibenden Kandidaten feststehen. Zwischen ihnen entscheiden dann die Parteimitglieder in einer Stichwahl. Das Ergebnis soll spätestens am 5. September feststehen.

Der Wahlgang sei ein «starkes Vertrauensvotum» für Rishi Sunak, sagte dessen ehemaliger Kabinettskollege Matt Hancock dem Sender Sky News. Allerdings bedeutet die klare Führung Sunaks, der 101 der 356 abgegeben Stimmen erhielt, noch keine Vorentscheidung. Erwartet wird, dass Bravermans Unterstützer nun für Aussenministerin Liz Truss oder Ex-Staatssekretärin Kimi Badenoch stimmen, die auf den Plätzen drei und vier landeten.