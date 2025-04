Nachdem Papst Franziskus vor einer Woche verstorben ist, ist nun klar, wann sein Ersatz gewählt wird.

Das Konklave, also der Zusammenzug von Kardinälen für die Wahl eines neuen Papstes, wird am 7. Mai starten.

Das teilt der Vatikan-Sprecher Matteo Bruni mit.

Die bereits in Rom eingetroffenen Kardinäle der römisch-katholischen Kirche hatten am Morgen über die Wahl eines neuen Papstes beraten. Es war die bereits fünfte sogenannte Generalkongregation seit Papst Franziskus' Tod am Ostermontag. Wie viele Kardinäle dann genau an der Versammlung, die auch als Vorkonklave bezeichnet wird, teilgenommen haben, ist noch unklar.

Zu dem Konklave ziehen sich etwa 135 Kardinäle aus der ganzen Welt für unbestimmte Zeit in die Sixtinische Kapelle zurück. Abgeschirmt von der Öffentlichkeit entscheiden sie mit der Wahl von Franziskus' Nachfolger auch über den künftigen Kurs der Kirche. Die letzten beiden Konklaven, die 2005 und 2013 stattfanden, dauerten jeweils zwei Tage.

