Wieso wird ein Tory-Mitglied Premier? Die konservativen Tories haben im britischen Parlament eine deutliche Mehrheit. Traditionell ist das Oberhaupt der Mehrheitspartei in Grossbritannien auch Premierminister. Deshalb wird nach Boris Johnson erneut ein Tory-Mitglied Premier – allerdings nicht ganz unbestritten. Denn in Umfragen liegen die Tories deutlich hinter der oppositionellen Labour-Partei, wie eine Auswertung des Meinungsforschungsinstituts Yougov für die «Times» zeigt.

Wie wird die neue Tory-Leitung – und somit der neue Premier – gewählt? Interessierte Politikerinnen und Politiker brauchen für eine Kandidatur den Rückhalt von 20 Tory-Abgeordneten. Anschliessend stimmen die 358 Abgeordneten der Parlamentsfraktion in mehreren Wahlrunden ab – jeweils die Kandidaten mit den wenigsten Stimmen scheiden aus. So wird der Kreis immer kleiner, bis am Ende zwei Namen übrig bleiben. Per Briefwahl entscheiden dann die Parteimitglieder, wer von den beiden die Partei führen soll. Diese Person wird dann auch Premierminister.

Wann wird Grossbritanniens neues Regierungsoberhaupt verkündet? Laut dem zuständigen 1922-Komitee der Tory-Fraktion soll der Nachfolger am 5. September 2022 verkündet werden. Dann ist die erste Parlamentssitzung nach der Sommerpause geplant. Die konservative Partei drückt dafür aufs Tempo. Bereits diese Woche werden zwei Abstimmungen in der Fraktion abgehalten.

Höhere Hürden für Bewerbung Box aufklappen Box zuklappen Das 1922-Komitee hat am Montagabend die Regeln und den Zeitplan für die Wahl festgelegt. Dabei wurden die Hürden für eine Bewerbung verschärft. Die Zahl der vorgeschriebenen Stimmen von Abgeordneten, die jeweils die Kandidaten unterstützen, wurde erhöht. Bei der Nominierung brauchen Kandidaten demnach die Unterstützung von 20 Abgeordneten, um zum ersten Wahlgang zugelassen zu werden. Im ersten Wahlgang brauchen die Kandidaten dann 30 Stimmen, um weiterzukommen.

Es werde so lange votiert, bis noch zwei Kandidaten übrig seien, so das Komitee weiter.

Wer kandidiert für Johnsons Nachfolge? Bislang haben elf konservative Kandidatinnen und Kandidaten ihren Hut in den Ring geworfen. Laut Wettbüros und Umfragen von BBC gilt der frühere Finanzminister Rishi Sunak als grosser Favorit, gefolgt von der amtierenden Handelsministerin Penny Mordaunt und Aussenministerin Liz Truss.

Was geschieht mit Boris Johnson? Johnson will so lange im Amt bleiben, bis ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin gewählt ist. In Grossbritannien ist es üblich, dass der amtierende Premierminister die Geschäfte interimistisch weiterführt, bis seine Nachfolge geregelt ist.