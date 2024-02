«Er wusste nicht mehr, wann er Vizepräsident war, vergass am ersten Tag des Gesprächs, wann seine Amtszeit endete und vergass am zweiten Tag des Gesprächs, wann seine Amtszeit begann.» Der Präsident habe sich auch nicht mehr erinnern können, wann sein Sohn Beau gestorben sei, schreibt Sonderermittler Hur in seinem Bericht.

Dem amtierenden US-Präsidenten unterliefen in der Vergangenheit auch Verwechslungen; so hat er den ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi zum Staatschef von Mexiko gemacht, Angela Merkel mit Helmut Kohl und Emmanuel Macron mit François Mitterand verwechselt.