US-Präsident Joe Biden hat mit einer Rede im US-Bundesstaat Pennsylvania seinen Wahlkampf für eine zweite Amtszeit lanciert.

Darin erinnerte er an die Erstürmung des Kapitols, die sich am Samstag zum dritten Mal jährt, und warnte vor einer Wiederwahl seines Vorgängers Donald Trump.

Trump sei bereit, für seine Macht die Demokratie zu opfern, sagte Biden am Freitag mit Blick auf die US-Präsidentschaftswahl im November. «Dies ist die erste nationale Wahl seit dem Aufstand vom 6. Januar, als der amerikanischen Demokratie ein Dolch an die Kehle gesetzt wurde», so der Demokrat am Freitag.

Erneutes Duell Trump-Biden wahrscheinlich

Biden hielt seine Rede einen Tag vor dem dritten Jahrestag des Sturms auf das US-Kapitol. Anhängerinnen und Anhänger von Donald Trump hatten 2021 das US-Parlamentsgebäude gewaltsam gestürmt. Dort war der Kongress zusammengekommen, um Bidens Sieg bei der Präsidentenwahl von 2020 formal zu bestätigen. Zuvor hatte Trump seine Anhänger bei einer Rede durch unbelegte Behauptungen aufgewiegelt, wonach ihm der Wahlsieg durch massiven Betrug gestohlen worden sei.

Donald Trump dürfte im Herbst erneut gegen Biden antreten. Zurzeit liegt Trump in Umfragen vor den anderen republikanischen Präsidentschafts-Anwärterinnen und -Anwärtern. Bereits bei der vergangene Wahl 2020 war es zu dem Duell zwischen den beiden gekommen.