Bei den Präsidentschaftswahlen in der Elfenbeinküste ist der bisherige Amtsinhabers Alassane Ouattara aller Wahrscheinlichkeit nach wiedergewählt worden.

Der ehemalige Handelsminister der Elfenbeinküste, Jean-Louis Billon, hat seine Niederlage eingeräumt und Ouattara gratuliert.

«Die ersten Ergebnisse zeigen den amtierenden Präsidenten Alassane Ouattara vorn und deuten auf seinen Sieg hin», erklärte Billon am Sonntag in einer Mitteilung. Eine Stellungnahme Ouattaras lag zunächst nicht vor. Vorläufige Ergebnisse werden binnen fünf Tagen erwartet.

Legende: Der amtierende Präsident hat am Samstag seine Stimme abgegeben. AP Photo/Misper Apawu.jpg

Ex-CS-Chef Thiam von Wahl ausgeschlossen

Der 83-jährige Ouattara, ein ehemaliger stellvertretender IWF-Direktor, strebt eine vierte Amtszeit an und galt als klarer Favorit. Billon war einer von vier Herausforderern, der ohne Unterstützung der Oppositionspartei PDCI antrat. Deren Anführer, der frühere Chef der Credit Suisse, Tidjane Thiam, war von der Wahl im weltgrössten Kakaoproduzenten ausgeschlossen worden.