Autor: Can Külahcıgil, Istanbul

Wahlen in der Türkei

Die Türkei wählt ein neues Parlament und vielleicht auch einen neuen Präsidenten, sollte der bisherige Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan abgewählt werden.

Es ist eine Schicksalswahl, besonders für junge Menschen, die der Gesellschaftspolitik von Erdogan kritisch gegenüberstehen. Drei davon sitzen um einen Salontisch in einer Wohngemeinschaft.

Es wird geraucht und getrunken – ein ausgelassener, aber politischer Abend zuhause. Die WG liegt im Istanbuler Stadtteil Suadiye, der für Vielfalt und Freiheit steht. Auf der Strasse zieren violette Anstecker mit feministischen Sujets oder solche in den Regenbogenfarben der LGBT-Community viele Jacken und Rucksäcke.

Doch der Schein trügt, sagt Sena: «Seit die AKP von Präsident Erdogan an der Macht ist, sind wir Leute, die feiern wollen, Menschen, die sich frei ausdrücken wollen, LGBT-Menschen, Alevitinnen und Kurden, enorm unter gesellschaftlichem Druck.» Sie spüre das immer wieder am eigenen Leib, sagt die 28-Jährige weiter.

Polizeigewalt an Weltfrauentag und Pride

Trotz des gesetzlich verankerten Rechts, friedlich demonstrieren zu dürfen, greife die Polizei «nicht gerade unzimperlich» zu, wie Sena sagt. An der Demonstration zum Weltfrauentag habe man Polizeihunde auf sie gehetzt. Und: «An einer anderen Kundgebung an der Uni hat die Polizei mich an den Haaren zerrend abgeführt.»

Legende: Sena bezweifelt, ob alles sofort besser wird, wenn die Opposition gewinnen sollte: «Es wird ja nicht unmittelbar der politische Frühling einkehren. Eine wirtschaftliche Erholung wird wohl Zeit brauchen. Manche Dinge ändern sich aber vielleicht rasch. Die Sperrstunde könnte fallen und wir können endlich wieder bis in die Morgenstunden tanzen.» ZVG

Es habe zwar einen ärztlichen Bericht über ihre Verletzungen gegeben, «aber dennoch blieben rechtliche Konsequenzen für die Polizei aus», sagt Sena. Sie hoffe, dass mit einem Regierungswechsel, Frauen und marginalisierte Gruppen besser geschützt werden.

Freiheiten massiv eingeschränkt Box aufklappen Box zuklappen Tanzen wollte Sena eigentlich an diesem Abend auch. Sie hatte sich fürs Ausgehen chic gemacht, um an eine Techno-Party zu gehen und hat sich dann, je später der Abend in der WG wurde, umentschieden. Die Party ende sowieso schon um 1 Uhr nachts – wegen der Sperrstunde. Dann müssen Musikdarbietungen in Istanbul gestoppt werden. Der weite Weg hätte sich für den kurzen Tanz nicht gelohnt, sagt sie. Also sitzt sie nun da – ganz in Schwarz gekleidet – und bespielt stattdessen das Wohnzimmer mit Musik von ihrem Handy aus.

«Die Türkei muss wieder die Istanbul-Konvention zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen unterzeichnen und es braucht auch mehr Rechte für die LGBT-Community, sodass wir zumindest eine sichere Pride durchführen können», sagt die junge Frau, die als Social-Media-Managerin arbeitet. An dieser Pride-Parade in Istanbul wird für die Rechte von Schwulen und Lesben getanzt.

Existenzen müssen gesichert werden

In der Runde sitzt auch Su. Die 27-Jährige ist Kulturschaffende und organisiert grosse Konzerte und Partys im ganzen Land. Die Aufhebung der Sperrstunde, überhaupt kulturelle Freiheiten, findet auch sie wichtig.

Legende: Su ist Kulturveranstalterin und sagt, dass wegen der miesen Wirtschaftslage kaum noch ausländische Musikerinnen und Musiker in die Türkei kommen würden. Die schwache Türkische Lira führe dazu, dass ihre Gagen unbezahlbar geworden seien. ZVG

Aber: «Solange die Menschen mit dem staatlich vorgeschriebenen Mindestlohn nicht überleben können, müssen aus meiner Sicht als erstes die Existenzen gesichert werden.» Dies sei ein enormer Druck für alle – und der müsse weg.

Bülent: «Konnte mit kleinem Budget Ferien in Europa machen» Box aufklappen Box zuklappen Legende: Bülent und viele in seinem Umfeld können die Mieten und Rechnungen kaum noch bezahlen. ZVG Bülent sitzt am anderen Ende der Sofareihe. Die miserable Wirtschaftslage beschäftigt auch den 29-jährigen Videoproduzenten: «Vor zehn Jahren konnte ich als Student mit einem sehr kleinen Budget noch bescheidene Ferien in Europa machen.» Heute arbeite er als Selbstständiger hart und habe ein festes Einkommen. Dass er sich solche Ferien wie damals nicht mal vorstellen kann, sei absurd.

Gewinnt Erdogan, wollen viele auswandern

Ohnehin ist das Ausland für junge Menschen in der Türkei ein wichtiges Thema. Viele wollen auswandern: Warum so lange studieren, um dann in einem eigentlich guten Job mit geregeltem Einkommen trotzdem fast mittellos zu leben? Das fragen sich viele wegen der schwindenden Kaufkraft. Auch die WG habe schon ans Auswandern gedacht.

Su aber ist geblieben, weil sie kämpfen und Widerstand leisten wolle: «Dennoch halte ich mich bereit, um jederzeit gehen zu können. Wenn Erdogan noch einmal wiedergewählt werden sollte, dann frage ich mich schon, wie unsere Lebensweise hier noch existieren soll.»

Die meisten Jungen in ihrem Umkreis seien hoffnungsvoll im Hinblick auf die bevorstehende Wahl. Auch deshalb, weil das Oppositionsbündnis geschlossen auftrete – von links bis konservativ und teilweise auch religiös. Das habe es selten gegeben, ist sich die WG einig – und das rieche nach Veränderung.