30 Millionen Ukrainer wählen am Sonntag ihr Staatsoberhaupt. Alles zur Ausgangslage und den wichtigsten Themen.

Wahlen in der Ukraine

David Nauer über die Wahlen in der Ukraine

Wer tritt an? 44 Kandidaten wollen Präsident respektive Präsidentin werden. Reale Chancen haben aber nur drei: Der Entertainer Wladimir Selenski führt die Umfragen an. Mit deutlichem Abstand folgen die Oppositionspolitikerin Julia Timoschenko und der amtierende Präsident Petro Poroschenko. Es wird erwartet, dass keiner der Kandidaten im ersten Wahlgang mehr als 50 Prozent der Stimmen macht. Der zweite Wahlgang – mit den beiden Bestplatzierten findet am 21. April statt.

Die Wiederwahl des 53-jährigen Amtsinhabers Petro Poroschenko ist unklar. Der 41 Jahre alte Schauspieler Wladimir Selenski ist als Neuling auch Hoffnungsträger vieler junger Ukrainer. Im dritten Anlauf will die 58-jährige Veteranin der ukrainischen Politik endlich zur ersten Präsidentin des Landes gewählt werden.

Warum ist Wladimir Selenski so beliebt? Selenski ist ein absoluter Politik-Neuling. Und das ist wohl sein grösster Trumpf: viele Ukrainer haben fünf Jahre nach der Maidan-Revolution genug von der alten Politikergarde. Sie wollen einen Neuanfang. Der unerfahrene, aber charismatische Selenski erfüllt diesen Wunsch bestens. Kritiker bemängeln, Selenski habe kein ausgereiftes politisches Programm. Zudem werden ihm enge Verbindungen zum Oligarchen Ihor Kolomoiski nachgesagt. Die beiden bestreiten das zwar, glaubwürdig ist das aber nicht.

Warum ist Poroschenko so unbeliebt? Die Ukraine leide unter einer schlechten Wirtschaftslage. Das Land ist nach dem Maidan in eine tiefe Krise gestürzt, von der es sich langsam erholt. Die meisten Menschen spüren aber wenig von diesem Aufwärtstrend. Im Gegenteil: Die Regierung hat auf Druck internationaler Geldgeber die Energiepreise erhöht, gerade Rentner und einfache Angestellte geben für Gas und Strom einen Grossteil ihres Einkommens aus. Da bleibt nicht mehr viel zum Leben.

War alles schlecht unter Poroschenko? Nein. Man darf nicht vergessen, dass die Ukraine in einen unerklärten Krieg mit Russland verwickelt ist. Der Kreml finanziert prorussische Rebellen im Osten des Landes und versorgt diese mit Waffen. Entsprechend waren die Prioritäten der Kiewer Regierung: die Armee wurde gestärkt, das ukrainische Nationalbewusstsein und die ukrainische Sprache gefördert.

Auch im Kampf gegen die Korruption gibt es Erfolge, wenn auch zu wenige. Dazu kommen eine sehr lebendige Zivilgesellschaft, Pluralismus in den Medien und echte Wahlen. Immerhin dürfen die Ukrainerinnen und Ukrainer Poroschenko abwählen, wenn sie wollen, was in dieser Weltgegend keine Selbstverständlichkeit ist.

Was für eine Rolle spielt der Krieg im Osten der Ukraine? Eine grosse Rolle. Poroschenko hat zu Beginn seiner Amtszeit versprochen, den Krieg innert zwei Wochen zu beenden. Inzwischen dauern die Kämpfe fünf Jahre. Viele Ukrainer nehmen dem Präsidenten dieses gebrochene Wahlversprechen übel. Eine Lösung des Konflikts ist allerdings unmöglich, so lange Russland nicht mitzieht.

Und der Kreml ist offenbar nicht bereit zu Kompromissen: die Separatisten erhalten weiterhin Geld und Waffen aus Russland. Eine Folge des Krieges ist, dass sich die geopolitische Ausrichtung der Ukraine stark verändert hat: Die meisten Ukrainer möchten, dass sich ihr Land nach Westen bewegt, Russland wird als Aggressor wahrgenommen. Deswegen spielen prorussische Kandidaten bei der anstehenden Präsidentschaftswahl nur eine Nebenrolle.