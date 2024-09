Im Osten Deutschlands wird gerade Politik neu geschrieben: Die AfD und das Bündnis Sahra Wagenkecht BSW sind äusserst erfolgreich. Aber mit den beiden Parteien an den Rändern der Politlandschaft wollen die traditionellen Parteien entweder nicht zusammengehen oder haben sehr Mühe damit. Derzeit werden in Thüringen und Sachsen Gespräche für mögliche Regierungen geführt. Am Sonntag wählt das Bundesland Brandenburg. Und auch dort liegt die AfD laut Umfragen an der Spitze und bedrängt damit die SPD, die in den letzten vier Jahren mit Dietmar Woidke den Ministerpräsidenten gestellt hat.