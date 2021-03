Die israelische Journalistin und Bloggerin ist politische Korrespondentin der israelischen Zeitung «The Times of Israel». Sie führt den politisch unabhängigen Blog «The Flug». Sie studierte Jura an der School of Management in Rishon LeZion und wurde 1998 als Anwältin zugelassen. Im Jahr 2001 schloss Tal Schneider ihr Studium der Politikwissenschaften und des Rechts an der Universität Tel Aviv ab. Danach zog sie in die Vereinigten Staaten, wo sie Journalismus an der Georgetown University und Fotojournalismus am Corcoran College in Washington studierte. Zwischen 2004 und 2009 war Tal Schneider Korrespondentin von Maariv in Washington.