Bei der Präsidentenwahl in Moldau liegt die pro-europäische Amtsinhaberin Maia Sandu vorn. Die Präsidentin sprach aber noch am Abend von einer beispiellosen Wahlmanipulation.

Erste Ergebnisse zur Präsidentschaftswahl: Ersten Zahlen zufolge liegt die pro-europäische Amtsinhaberin Maia Sandu knapp vorn. Sandu komme nach 96 Prozent der ausgezählten Stimmen auf rund 41 Prozent, teilte die Wahlkommission am Sonntagabend mit. Ihr schärfster Konkurrent, der ehemalige Generalstaatsanwalt Alexandr Stoianoglo, liege rund 27 Prozent. Sandu hat die absolute Mehrheit verfehlt und muss in zwei Wochen in eine Stichwahl gegen Stoianoglo gehen.

«Beispiellose Wahlmanipulation»: Sandu hat in der Nacht nach der Wahl eine beispiellose Attacke demokratiefeindlicher Kräfte auf die Abstimmung beklagt. Kriminelle Gruppen hätten gemeinsam mit einer ausländischen Macht versucht, die Lage in Moldau zu destabilisieren. Die nach einem EU-Beitritt strebende Führung des Landes sieht Russland als grösste Bedrohung für die Stabilität der Republik. Es gebe Beweise, dass 300'000 Stimmen gekauft worden seien, sagte Sandu. Dutzende Millionen Euro seien ausgegeben worden, um Lügen und Propaganda zu verbreiten.

Russische Propaganda und Fake News Box aufklappen Box zuklappen «Das äusserst knappe Resultat ist sehr überraschend – nachdem die Umfragen eine deutliche Zustimmung zum EU-Kurs vorausgesagt hatten», sagt SRF-Korrespondent Peter Balzli in Moldau. Er stellt aber auch fest, dass viele Leute in Moldau mit der amtierenden Regierung sehr unzufrieden seien. Vor allem der Verzicht auf russische Energielieferungen nach dem Angriff auf die Ukraine und die damit einhergehenden gestiegenen Energiepreise hätten viele Menschen in Moldau erzürnt. Hinzu komme die Einflussnahme aus Moskau: «Russland hat Moldau seit Monaten mit Propaganda und Fake News geflutet sowie die Emotionen gegen die Regierung geschürt», so Balzli. Und die pro-russischen Präsidentschaftskandidaten hätten es sehr geschickt verstanden, diese Emotionen als Werkzeuge einzusetzen. Bei der Präsidentenwahl kommt es in zwei Wochen also zur Stichwahl – und dabei bestehe durchaus die Möglichkeit, dass der pro-russische Herausforderer Alexandr Stoianoglo gewählt werden könnte. «Es wäre eine dramatische Wende für das Land und ein Riesenerfolg für Wladimir Putin», so Korrespondent Balzli.

Audio Der EU-Kurs ist auf der Kippe – Moskau dürfte das freuen 03:42 min, aus HeuteMorgen vom 21.10.2024. Bild: Keystone/Dumitru Doru abspielen. Laufzeit 3 Minuten 42 Sekunden.

Knappes Rennen um EU-Referendum: Bei einem parallel zur Wahl abgehaltenen Referendum über die EU-Ambitionen des Landes droht der Staatsführung eine herbe Niederlage, die Moskau begrüssen dürfte. Der Ausgang der Abstimmung war am frühen Montagmorgen nach Auszählung von knapp 98 Prozent der Stimmen noch offen. Umfragen hatten ein Ja erwarten lassen. Mit dem Referendum soll der EU-Kurs des Landes in der Verfassung als «unumkehrbar» verankert werden. Laut Volksabstimmung soll etwa dieser Satz künftig in der Verfassung stehen: «Die Integration in die Europäische Union wird als strategisches Ziel der Republik Moldau erklärt.»

Hin- und hergerissen zwischen dem Westen und Russland: Sowohl die EU als auch Russland ringen um Einfluss in der ehemaligen Sowjetrepublik. Sollte sich das Ergebnis bestätigen, wäre dies ein herber Rückschlag für Präsidentin Sandu. Moldauische Sicherheitsbehörden deckten vor den Abstimmungen Fälle von prorussischer Desinformation und Wählerbestechung auf. Russland wiederum wirft der EU vor, mit Milliardenversprechen Einfluss auf die Abstimmung genommen zu haben.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte bei einem Besuch in Chisinau und bei einem Treffen mit Sandu kurz vor der Abstimmung 1.8 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Finanziert werden sollen etwa Arbeitsplätze, Wachstum, Dienstleistungen und Infrastruktur. Am Wahlsonntag gab es teils scharfe Kritik daran, dass Sandu die Präsidentenwahl und das EU-Referendum verknüpfte. Mehrere Politiker von Parteien aus dem russlandfreundlichen Lager boykottierten das EU-Referendum.