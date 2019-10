Die Regierungspartei Frelimo ist in Mosambik seit der Unabhängigkeit vor 44 Jahren an der Macht. Für viele Mosambikanerinnen und Mosambikaner ist sie darum die einzig wählbare Partei, auch, weil sie 1975 die Unabhängigkeit von Portugal brachte. Die Partei tut derzeit alles, damit an der Macht bleibt. Staatsangestellte wurden zu Frelimo-Wahlkampagnen gedrängt. Anhänger der Opposition wurden attackiert, ihre Kampagnen blockiert. Offensichtlich wurde auch das Wahlregister manipuliert, so wurden in einer Frelimo-Hochburg mehr als 300'000 Wahlberechtigte mehr registriert, als bei der Volkszählung vor zwei Jahren. Letzte Woche wurde ein Wahlbeobachter von Polizisten erschossen. Seit Beginn des Wahlkampfes sind mindestens 38 Personen ums Leben gekommen, Dutzende wurden verhaftet. All dies begünstigt einen erneuten Sieg der Frelimo, umso mehr, als dass ihr mit der Renamo eine schlecht organisierte Opposition gegenübersteht.