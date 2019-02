Präsident Muhammadu Buhari ist in Nigeria für vier Jahre wiedergewählt worden.

Der 76-Jährige erhielt laut den von der Wahlkommission veröffentlichten Zahlen 56 Prozent der Stimmen.

Der Vorsprung Buharis auf seinen wichtigsten Herausforderer Atiku Abubakar beträgt demnach rund vier Millionen Stimmen. Der frühere Vizepräsident kam demnach auf 41 Prozent.

Die Opposition hatte bereits am Dienstag – bevor alle 36 Bundesstaaten ausgezählt waren – die Ergebnisse als manipuliert bezeichnet. Die Wahlkommission muss den Gewinner noch offiziell bekanntgeben.

Der 76-jährige Buhari ist seit 2015 Präsident Nigerias. Vor der Wahl am letzten Samstag hatten Beobachter ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen ihm und dem ehemaligen Vizepräsidenten Abubakar vorausgesagt.

Legende: Der frühere Vizepräsident Nigerias, Atiku Abubakar. Reuters

Riesige Menge an Problemen

Auf den alten und neuen Präsidenten Nigerias warten nun grosse Aufgaben: Die Sicherheitslage im Land ist prekär – die islamistische Terrorgruppe Boko Haram ist aktiv im Land. Zusammenstösse zwischen Nomaden und Bauern fordern fast täglich Todesopfer. Rebellen im Nigerdelta wollen einen grösseren Anteil an Nigerias Öl-Einnahmen.

Die wirtschaftliche Lage in Afrikas grösster Volkswirtschaft ist eine Herausforderung. Nirgendwo auf der Welt leben so viele Menschen in extremer Armut wie in Nigeria. Millionen von jungen Menschen sind arbeitslos. Und nicht zuletzt ist Nigeria auch eines der korruptesten Länder der Welt. Präsident Buhari hatte versprochen diesbezüglich aufzuräumen.

Sicherheit, Wirtschaftsaufschwung, Korruptionsbekämpfung – das alles hatte Buhari bereits vor vier Jahren versprochen. Nun hat ihm das nigerianische Volk nochmals eine Amtszeit gegeben, um seine Versprechen zu realisieren.