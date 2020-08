Vor der Präsidentenwahl in Weissrussland ist die führende Oppositionsvertreterin Maria Kolesnikowa nach Angaben ihres Wahlkampfteams vorübergehend festgenommen worden. Die Polizei habe von einer Verwechselung gesprochen, hiess es in einer in der Nacht veröffentlichen Erklärung. Eine offizielle Stellungnahme lag zunächst nicht vor. Kolesnikowa gehört zu einem Frauen-Trio, das als grösste Herausforderung seit Jahren für Amtsinhaber Alexander Lukaschenko gesehen wird. Vor der Abstimmung sind Menschenrechtsgruppen zufolge mehr als 1300 Personen in Haft genommen worden.