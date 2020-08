Wahlkampf in den USA

Es ist eine der wichtigsten Entscheidungen der Kandidatur von Joe Biden im US-Präsidentschaftswahlkampf: Die Frage, wen der demokratische Präsidentschaftsbewerber als seine mögliche Vizepräsidentin aufstellen will. Die Entscheidung soll am Montag oder in den nächsten Tagen fallen.

Biden gab schon früh bekannt, dass er eine Frau als seine Nummer 2 bevorzuge. Diese Favoritinnen geben in den USA derzeit besonders zu reden.

Die Hardlinerin: Kamala Harris

Die 55-jährige Senatorin aus Kalifornien war selber bereits Präsidentschaftskandidatin für die Demokraten. Sie zog sich im Dezember 2019 jedoch aus dem Wahlkampf zurück.

Legende: Kamala Harris. Reuters

Wegen ihrer harten Linie als ehemalige Oberstaatsanwältin in Kalifornien gilt Kamala Harris parteiintern als umstritten.

Die Liberale: Karen Bass

Die 66-jährige Kalifornierin ist Abgeordnete im Repräsentantenhaus und Vorsitzende des afroamerikanischen Kongressausschusses.

Legende: Karen Bass. Reuters

Karen Bass gilt als liberale Abgeordnete und setzt sich unter anderem für eine bessere Kontrolle von privatem Waffenbesitz ein.

Die Vertraute: Susan Rice

Rice war Sicherheitsberaterin und UNO-Botschafterin unter Ex-Präsident Barack Obama. Sie gilt als enge Vertraute von Joe Biden, hat bisher aber nie als gewählte Politikerin gewirkt.

Legende: Susan Rice. Keystone

Für einige Zeit galt Rice als mögliche Kandidatin um den Sitz von Maine bei der Wahl zum Senat 2020, sie sah aber letztendlich davon ab.

Die Erfahrene: Elizabeth Warren

Elizabeth Warren könnte Biden mit viel Erfahrung unterstützen und gilt als klassische Linke. Sie stammt aus Massachusetts, ist Senatorin und 71 Jahre alt.

Legende: Elizabeth Warren. Reuters

Warren ist eine grosse Kritikerin von Präsident Donald Trump und bewarb sich in der Vorwahl der Demokraten ebenfalls für die Präsidentschaftskandidatur. Nach schlechten Ergebnissen am Super Tuesday zog sie ihre Kandidatur jedoch zurück.

Die Veteranin: Tammy Duckworth

Die 52-Jährige vertritt eine jüngere Generation. Sie ist Senatorin aus Illinois und Kriegsveteranin. Die Thai-Amerikanerin wurde im Irakkrieg schwer verwundet, verlor beide Beine und sitzt heute im Rollstuhl.

Legende: Tammy Duckworth. Keystone

Duckworth setzt sich für einige Kernanliegen der Demokraten wie Erleichterungen bei Mindeststeuersätzen, Studiengebühren und Krankenversicherung ein.

Die ehemalige Polizistin: Val Demings

Val Demings ist Abgeordnete im Repräsentantenhaus. Die 63-Jährige stammt aus Florida und amtierte bis vor wenigen Jahren als Polizeichefin der Stadt Orlando.

Legende: Val Demings. Reuters

Der Druck auf Biden, sich für eine Afroamerikanerin zu entscheiden, ist gross. Nach den landesweiten Protesten gegen Polizeigewalt und Rassismus würde der Demokrat damit ein klares Zeichen setzen.

SRF-Auslandskorrespondent Peter Düggeli hält das Feld der Kandidatinnen für sehr divers. Politische Überlegungen seien bei einer weiblichen Vizekandidatin eher zweitrangig, betont Düggeli.

Bei Amtsantritt wäre Joe Biden 78 Jahre alt. Es wird erwartet, dass er nur eine Amtszeit lang regieren würde, sollte er die Wahl am 3. November gewinnen. Seine Vize könnte eine Art «potenzielle Präsidentin in Wartestellung» werden, wie das US-Magazin «The Atlantic» schreibt.