Das Treffen mit Weidel hatte eine turbulente Vorgeschichte. Kurz vor Weihnachten legte Musk der AfD ein dickes Geschenk unter den Baum: «Nur die AfD kann Deutschland retten», schrieb er auf seiner Plattform. Weidel bedankte sich postwendend. Der einsetzenden Debatte und Kritik über Einmischung in die Bundestagswahl setzte Musk zur Freude der AfD noch eins drauf und bekräftigte seine Aussage in einem Beitrag in der «Welt am Sonntag» – ausgerechnet in einer Zeitung – ein Medium, das zu den von Musk gescholtenen «alten» Medien gehört, denen er immer wieder unterstellt, Lügen zu verbreiten.

Der Beitrag, über den sogar gemutmasst wurde, dass Musk ihn von einer KI habe schreiben lassen, feuerte die Debatte noch weiter an. Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz (CDU) nannte Musks Wahlaufruf für die AfD «übergriffig und anmassend.» Kanzler Olaf Scholz (SPD) kritisierte, dass sich der Unternehmer – immerhin Berater des künftigen US-Präsidenten Donald Trump – «für eine in Teilen rechtsextreme Partei» einsetze, «die die Annäherung an Putins Russland predigt und die transatlantischen Beziehungen schwächen will».