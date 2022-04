Als französischer Präsident ist Emmanuel Macron derzeit omnipräsent. Als Wahlkämpfer hat er sich rar gemacht: Einige wenige Veranstaltungen hat er bisher durchgeführt, mit jeweils ein paar hundert Teilnehmerinnen und Teilnehmern.



Acht Tage vor dem ersten Wahlgang hatte Macron heute seinen ersten grossen Wahlauftritt: Vor gut 30'000 Personen in der La Défense Arena, der grössten Halle Europas. Das Publikum feierte ihn wie einen Popstar.



«Wir haben viel erreicht!», rief Macron ins Publikum, welches mit dem «wir» ausdrücklich mit gemeint war: Frankreich seit wirtschaftlich wieder attraktiv für Investoren. Zudem sei die Arbeitslosigkeit seit so tief wie seit Langem nicht mehr. Die eingeleiteten Wirtschaftsreformen will Macron auch in den kommenden fünf Jahren fortsetzen. Das wichtigste Projekt ist eine Rentenreform mit der Erhöhung des Rentenalters von 62 auf 65 Jahre.



Dazu kommt ein sozialer Schwerpunkt: «Ich will, dass die Gleichstellung von Mann und Frau ein Schwerpunkt der nächsten Amtszeit wird», versprach Macron. Auch Kinder und ihre Rechte sollen besser geschützt werden. Für die Schule versprach Macron eine «Revolution»: Mehr lokale Selbständigkeit und damit ein Ende des bisherigen Zentralismus.



Macron warnte aber sein Publikum, sich von den Umfragen nicht blenden zu lassen und forderte seine Anhängerschaft für den Wahltag in einer Woche zur Mobilisierung auf.