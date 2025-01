Was ist passiert? Mindestens elf Tote, rund 12'000 zerstörte oder beschädigte Gebäude und milliardenschwere Sachschäden: Fünf Waldbrände bestehen weiterhin in der Metropole Los Angeles County. Für 180'000 Menschen gelten zwingende Evakuierungs-Anordnungen, für 200'000 gelten Warnhinweise, notfalls ihre Häuser zu verlassen. Die Zahl der Todesopfer könnte weiter steigen, sagte Sheriff Robert Luna an einer Medienkonferenz. Es sehe in den betroffenen Gegenden aus, als ob dort eine «Atombombe abgeworfen» worden sei.

1 / 17 Bild 1 von 17 Legende: Eine Frau steht mit einem Kind neben einem Berg Wasserflaschen. Es sind Spenden, die für die vom «Eaton-Feuer» betroffenen Menschen aufbewahrt werden. (Spendenannahmestelle der Santa Anita-Rennbahn in Arcadia, 10.1.2025) REUTERS/Shannon Stapleton

2 / 17 Bild 2 von 17 Legende: Für jene, die Hab und Gut verloren haben, werden Kleider gespendet. REUTERS/Lisa Richwine

3 / 17 Bild 3 von 17 Legende: Vor dem Rose Bowl Stadium in Pasadena stehen Zelte für die Ersthelfer bereit. REUTERS/Mario Anzuoni

4 / 17 Bild 4 von 17 Legende: Die Menschen schützen sich mit Masken – die Behörden rufen den Gesundheitsnotstand aus. REUTERS/David Ryder

5 / 17 Bild 5 von 17 Legende: Ein von der NASA zur Verfügung gestelltes Satellitenbild zeigt Rauch von den Waldbränden und Wolken über Los Angeles (9.1.2025). NASA WORLDVIEW HANDOUT

6 / 17 Bild 6 von 17 Legende: Zerstörte Häuser nach der Feuersbrunst in Pacific Palisades in Los Angeles. (10.1.2025) REUTERS / David Ryder

7 / 17 Bild 7 von 17 Legende: Ein abgebranntes Grundstück im Stadtteil Pacific Palisades in Los Angeles. (8.1.2025) IMAGO images / Jonathan Alcorn

8 / 17 Bild 8 von 17 Legende: «Wie Armageddon», sagt eine Bewohnerin von Los Angeles, als sich der Schaden allmählich lichtet. (Drohnenaufnahme aus Altadena) IMAGO images / Scott Mc Kiernan

9 / 17 Bild 9 von 17 Legende: Auf den berühmten Hollywood Hills ist ein weiterer Waldbrand entfacht. (8.1.2025) Keystone / AP Photo, Ethan Swope

10 / 17 Bild 10 von 17 Legende: In Altadena im Eaton Canyon in Los Angeles sind ganze Strassenzüge verwüstet. (8.1.2025) IMAGO images / JIM RUYMEN

11 / 17 Bild 11 von 17 Legende: Viele Feuerwehrleute sind im Einsatz und versuchen die Flammen zu löschen. (7.1.2025) Reuters / EPA, CAROLINE BREHMAN

12 / 17 Bild 12 von 17 Legende: Laut Behörden sind in Kalifornien knapp 21'000 Gebäude von den Flammen bedroht. (7.1.2025) REUTERS / Ringo Chiu

13 / 17 Bild 13 von 17 Legende: Apokalyptische Szenen zeigen sich im Westen von Los Angeles. (7.1.2025) Keystone / AP Photo, Ethan Swope

14 / 17 Bild 14 von 17 Legende: Erneut toben in Kalifornien heftige Waldbrände. (7.1.2025) REUTERS/Daniel Cole TPX

15 / 17 Bild 15 von 17 Legende: Zehntausende Menschen sind vor den rasch um sich greifenden Flammen geflohen. (7.1.2025) Keystone/AP Photo/Etienne Laurent

16 / 17 Bild 16 von 17 Legende: Knapp zwölf Quadratkilometer Land und zahlreiche Häuser wurden zerstört. (7.1.2025) Keystone/AP Photo/Ethan Swope

17 / 17 Bild 17 von 17 Legende: Besonders der wohlhabende Stadtteil Pacific Palisades im Westen von Los Angeles ist von den Bränden betroffen (7.1.2025) Keystone / AP Photo, Ethan Swope

Wie ist die Lage aktuell? Aufgrund der seit Tagen anhaltenden Brände in und um Los Angeles hat der Bezirk am Freitagabend (Ortszeit) den Gesundheitsnotstand ausgerufen. Die enormen Mengen an gesundheitsgefährdendem Rauch und Feinstaub in der Luft hätten zu einer erheblichen Verschlechterung der Luftqualität geführt, hiess es in einer Mitteilung des Bezirks.

Die US-Katastrophenschutzbehörde FEMA warnt, dass trotz nachlassender Winde die Gefahr noch nicht gebannt sei. In den kommenden Tagen sei mit einer erneuten Zunahme zu rechnen. In ganz Kalifornien sind laut Cal Fire derzeit 92 Waldbrände aktiv. Laut den Behörden wurden bislang mehr als 7500 Feuerwehrleute zum Kampf gegen die Flammen mobilisiert. Sie werden unterstützt von Löschflugzeugen. Allein 2300 Einsatzkräfte kämpften gegen das «Palisades Fire» berichtete CNN.

Der Sunset-Brand auf den Hollywood Hills konnte laut Cal Fire eingedämmt werden. Im Gebiet zwischen Los Angeles und Ventura sei jedoch ein neuer Brand ausgebrochen. Das «Kenneth Fire» bewege sich rasch auf Wohnhäuser in der hügeligen Region zu.

Was sind die Probleme? Im Süden Kaliforniens bei Los Angeles hat es seit mindestens acht Monaten so gut wie gar nicht mehr geregnet. Bäume und Sträucher sind vertrocknet. Hinzu kommen die für die Wintersaison typischen, kräftigen Santa-Ana-Winde, welche die Flammen schnell verbreiten.

«Devil's breath» – die Santa-Ana-Winde Box aufklappen Box zuklappen Die Waldbrände an der US-Westküste werden von heftigen Winden immer wieder angefacht. Verantwortlich sind die berühmten und berüchtigten Santa-Ana-Winde, auch als «Devil's breath» [Teufelsatem] bekannt sind. Der Wind ist nach dem Santa Ana Canyon im Orange County im Süden Kaliforniens benannt. Die Föhnwinde strömen vom Hochplateau zwischen den Rocky Mountains und der Sierra Nevada in Richtung Pazifik und erwärmt sich bei der Durchquerung der Mojave-Wüste und erreichen als extrem trockener und heisser Wind die Küste. Wenn die «Santa Anas» wehen, können in Los Angeles die Temperaturen selbst im Winter auf 30 Grad steigen.

Der Feuerwehr stehe nicht genug Wasser für die Löscharbeiten zur Verfügung, hiess es vom Wasser- und Stromversorger LADWP. Zudem macht die Leiterin der Feuerwehr von Los Angeles, Kristin Crowley, der Stadtverwaltung grosse Vorwürfe. Die Kürzung der Haushaltsmittel für die Feuerwehr um 17 Millionen US-Dollar mache sich jetzt negativ bemerkbar.

Plünderungen im Bezirk Los Angeles Box aufklappen Box zuklappen In einigen Brandgebieten im Grossraum von Los Angeles haben die Behörden für die Abend- und Nachtstunden eine Ausgangssperre verhängt, um effektiver gegen Plünderer vorzugehen. Die Ausgangssperren gälten für zwei Gebiete, die vom «Palisades Fire» und «Eaton Fire» betroffen sind und wo die Bewohner ihre Häuser auf Anordnung der Behörden verlassen mussten. Wer sich in den betroffenen Gebieten aufhalte, werde verhaftet. Die Ausgangssperre gelte von 18 Uhr bis 6 Uhr früh.

Laut dem Stromversorger sind weiterhin rund 300'000 Kunden in den betroffenen Gebieten ohne Strom. Auch sonst steht das Leben vielerorts still und Schulen bleiben geschlossen.

(Harry und Meghan) kamen nicht hierher, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Sie kamen, um zu arbeiten.

Wie wird geholfen? Vor Ort läuft die Hilfe für die Evakuierten an: Bilder zeigen, wie Kleider und Lebensmittel verteilt werden. Unter die Helfenden mischten sich laut den Medien auch Prinz Harry und seine Frau, Herzogin Meghan. In Aufnahmen des US-Senders Fox 11 waren die beiden auf einem Konferenzgelände in Pasadena nahe Los Angeles zu sehen. Sie unterhielten sich dort mit Menschen, die vor den Flammen aus ihren Häusern fliehen mussten, sowie mit Helfern. Der Bürgermeister von Pasadena, Victor Gordo, lobte den Einsatz der beiden im Gespräch mit dem Sender. «Sie kamen nicht hierher, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Sie kamen, um zu arbeiten», sagte Gordo. US-Präsident Joe Biden hatte am Dienstag den Katastrophenzustand in Kalifornien ausgerufen und versprach am Donnerstag, dass die Bundesregierung im kommenden halben Jahr vollständig die Kosten für Aufräumarbeiten, Notunterkünfte und Löhne der Ersthelfer erstatten werde.