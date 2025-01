Schweizerin in L.A.: «Oh my God, meine Strasse kommt im TV»

In Los Angeles breiten sich die Waldbrände immer weiter aus. Die Todeszahlen steigen, die Anzahl Brandherde nimmt zu und immer mehr Menschen müssen ihre Koffer packen und evakuieren. Marlène von Arx erlebt die Szenen hautnah mit. Die Schweizerin lebt seit Jahrzehnten in der Stadt. Dass die Feuer auch in den Stadtteil Hollywood, wo sie selbst wohnt, vordringen, hätte sie nicht gedacht.

Marlène von Arx Journalistin in Los Angeles Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Die Unterhaltungsjournalistin ist vor 30 Jahren aus der Schweiz nach Kalifornien gezogen. In Los Angeles arbeitet sie unter anderem als Jurorin für die weltberühmten Golden Globes. Sie wohnt im Stadtteil Hollywood.

SRF: Marlene von Arx, es ist spätabends in Los Angeles: Wie erleben Sie die Situation im Moment?

Marlene von Arx: Im Moment bin ich ziemlich auf Nadeln, weil ich vorhin evakuieren musste. Ich wohne in der Nähe des «Sunset-Fires». Und ich hätte wirklich nicht gedacht, dass es zu uns herüberspringt. Man sieht das Feuer bei uns auch nicht so gut. Als ich es dann plötzlich im Fernsehen gesehen hatte, dachte mir: Oh my God, meine Strasse kommt im Fernsehen und ich muss jetzt gehen!

Menschen erzählten, es habe sich angehört wie ein Hurrikan.

Ich hatte meinen Rucksack bereits parat und bin zu einer Kollegin gegangen. Wir schauen jetzt natürlich im Fernseher, ob die Feuerwehrleute das Feuer eindämmen können. Das «Sunset-Fire» ist inmitten der Stadt. Da hat es viele Apartment-Gebäude. Das wäre verrückt, wenn dieses Feuer in die Stadt herunterkäme.

Die Bilder, die wir aus Los Angeles erhalten, sind schrecklich. Du bist schon seit 30 Jahren in L.A. Hast du so etwas in diesem Ausmass jemals erlebt?

Nein, absolut nicht. Alle sagen das. Jeder, der im TV zu Wort kommt, sagt, das hätte es noch nie gegeben. Es gibt hier ab und zu Feuer. Die sind aber meistens an einem Ort. Jetzt sind sie an sechs Orten. Die Winde sind dieses Mal auch extrem. Zuletzt wurden sie zwar etwas schwächer. Aber die Funken springen immer noch umher.

Die Menschen unterschätzen es zum Teil – vor allem an jenen Orten, wo es so etwas noch nie gegeben hat.

Offenbar hat es gestern Orkanstürme gegeben, nicht dort wo ich wohne, aber an anderen Orten. Die Menschen dort erzählten, es habe sich auch angehört wie ein Hurrikan. Das ist schon sehr ungewohnt.

Legende: In den Hollywood Hills sind Helikopter im Dauereinsatz. REUTERS/David Swanson

Wie nehmen die Menschen die aktuellen Ereignisse in Los Angeles derzeit auf?

Man ist es sich hier gewohnt, dass es Evakuierungsbefehle gibt. Ich glaube aber, die Menschen unterschätzen es jetzt zum Teil auch – vor allem an jenen Orten, wo es so etwas noch nie gegeben hat. In Pacific Palisades weiss man, dass man sich in einer Feuerzone befindet und was man in solchen Situationen tun muss. Aber wir in Hollywood hatten noch nie etwas damit zu tun. Für uns ist das etwas wirklich Neues. Aber die Leute in Los Angeles sind auch Fatalisten: Katastrophen haben wir schon einige erlebt, wir überleben auch kommende.

Das Gespräch führte Sonja Hasler.