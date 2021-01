Der Ticker startet um 18:15 Uhr

17:53 Schumer: Regierung soll Trump entmachten Der Vorsitzende der Demokraten im Senat Chuck Schumer fordert Vizepräsident Mike Pence dazu auf den 25. Zusatzartikel der US-Verfassung anzurufen, um Trump sofort aus dem Amt zu entfernen. Wenn er das nicht tue, sollte der Kongress ein Amtsenthebungsverfahren einleiten. «Was gestern im US-Kapitol geschah, war ein Aufstand gegen die Vereinigten Staaten, angestiftet durch den Präsidenten,» sagte Schumer in einer Erklärung. «Dieser Präsident sollte nicht einen Tag länger im Amt bleiben.» «Wenn der Vizepräsident und das Kabinett sich weigern, sich gegen Trump zu stellen, sollte der Kongress erneut zusammentreten, um den Präsidenten anzuklagen», fügte er hinzu.

Facebook sperrt Trumps Account bis auf Weiteres Facebook wird den scheidenden US-Präsidenten Donald Trump bis auf Weiteres sperren. Sein Facebook- und auch sein Instagram-Account sollten mindestens für zwei Wochen beziehungsweise bis zur Machtübergabe an Nachfolger Joe Biden blockiert bleiben, kündigte Facebook-Chef Mark Zuckerberg an. Zunächst war Trump nur für 24 Stunden gesperrt worden. Auch Twitter hat den Account von Donald Trump für vorerst 12 Stunden gesperrt. Es ist unklar, ab wann er den Account wieder benutzen kann.

17:12 Nationalgarde für 30 Tage mobilisiert Das Verteidigungsministerium hat formell rund 6200 Mitglieder der Nationalgarde aus sechs nordöstlichen Staaten aktiviert, um die Capitol Police und andere Sicherheitskräfte in Washington nach dem tödlichen Aufruhr am Mittwoch, der das US-Kapitol erschütterte, zu unterstützen. Der amtierende Verteidigungsminister Christopher Miller unterzeichnete einen Befehl zur Aktivierung der Nationalgarde aus Virginia, Pennsylvania, New York, New Jersey, Delaware und Maryland für bis zu 30 Tage. Ein Verteidigungsbeamter sagte, die Mitglieder der Nationalgarde sollen helfen das US-Kapitol und die Umgebung für die Amtseinführung von Joe Biden am 20. Januar zu sichern. Legende: Die Nationalgarde bewacht das Kapitol, nachdem dieses von Anhängern von Donald Trump gestürmt wurde. Reuters

16:47 Früherer Stabschef von Trump und weitere Offizielle wenden sich von Trump ab Der frühere Stabschef des amtierenden US-Präsidenten Donald Trump, Mick Mulvaney, ist infolge der gewaltsamen Ausschreitungen am Kapitol von seinem diplomatischen Posten als Nordirland-Beauftragter zurückgetreten. Er könne in Anbetracht der Umstände nicht mehr für diese Regierung arbeiten, sagte Mulvaney dem Fernsehsender CNBC. Bereits davor war Stephanie Grisham, Stabschefin von Melania Trump und frühere Kommunikationschefin des Weissen Hauses zurückgetreten. Auch einer der Sicherheitsberater von Trump, Matt Pottinger, hat nach dem Sturm auf das Kapitol den Rücktritt eingereicht. Regierungskreisen zufolge ist zudem auch Trumps führender Berater in der Russland-Politik, Ryan Tully, zurückgetreten. Weitere Rücktritte von Mitgliedern des Nationalen Sicherheitsrates seien zu erwarten, sagte ein Regierungsvertreter zu Reuters. Hinter Trumps Zusage einer geordneten Machtübergabe an den designierten Präsidenten Joe Biden habe auch die Absicht gestanden, weitere Abgänge abzuwenden, dies werde aber wahrscheinlich nicht gelingen.

16:05 Auch ein Parlamentarier aus West Virginia stürmte das Kapitol Ein Parlamentarier des Staates West Virginia war beim Sturm auf das Kapitol dabei: Der Republikaner Derrick Evans publizierte ein Video von sich selbst und anderen Trump-Anhängern beim Eindringen ins Kapitol auf Social Media. In dem Video, das er später löschte, trägt er einen Helm und schreit: «Wir sind drin! Macht weiter, Baby!» Weiter filmte er sich im Kapitol im zentralen Rundbau. Er schrie «kein Vandalismus, das sind historische Gemälde!» Der Sprecher des Parlaments in West Virginia, Roger Hanshaw, sagte, Evans werde sich «vor seinen Wählern und Kollegen bezüglich seiner Beteiligung an dem, was heute geschehen ist, verantworten müssen.» Eine Onlinepetition, die ihn zum Rücktritt auffordert, hat bereits mehr als 10'000 Unterstützerinnen und Unterstützer. Evans behauptete später auf Facebook, dass er «einfach als unabhängiges Mitglied der Medien dort war, um Geschichte zu filmen.»

15:35 Kann Trump Twitter bald wieder nutzen? Donald Trump hat die drei Tweets von seinem Profil entfernt, die dazu führten, dass sein Konto vorübergehend gesperrt wurde. Das bestätigte ein Sprecher von Twitter gegenüber CNN. Die Entfernung der Tweets ist eine Bedingung, damit Trumps Account wieder freigeschaltet wird. Twitter gab aber nicht bekannt, ab wann Trump seinen Account wieder nutzen kann.

14:59 FBI sammelt Hinweise zum Sturm aufs Kapitol Das FBI hat eine Webseite für Hinweise auf Teilnehmer des Sturms auf das Kapitol, Link öffnet in einem neuen Fenster in Washington eingerichtet. Die US-Bundespolizei bietet dort die Möglichkeit, Videos und Fotos von Straftaten hochzuladen. Die Ermittler können darüber hinaus bereits auf eine Fülle von belastendem Material aus erster Hand zurückgreifen: Trump-Anhänger hatten in sozialen Medien selbst zahlreiche Fotos und Videos veröffentlicht. Da sie trotz des Corona-Risikos zumeist keine Masken tragen, sind darauf viele Gesichter klar zu erkennen. Die Angreifer wurden unter anderem dabei gefilmt, wie sie durch die Hallen des Kapitols laufen und in den Sitzungssaal sowie Büros von Abgeordneten eindringen.

14:36 UNO-Generalsekretär Antonio Guterres: «Traurig» «Unter solchen Umständen ist es wichtig, dass die politischen Führer ihren Anhängern die Notwendigkeit aufzeigen, von Gewalt Abstand zu nehmen sowie demokratische Prozesse und Rechtsstaatlichkeit zu respektieren», liess Guterres über seinen Sprecher Stéphane Dujarric mitteilen. Er nahm damit indirekt Bezug auf US-Präsident Donald Trump, der seine Anhänger wiederholt dazu aufgestachelt hatte, gegen seine Wahlniederlage gegen Joe Biden vorzugehen. Legende: Keystone

14:25 Warum konnten die Sicherheitskräfte so schnell überrumpelt werden? Die Politologin Claudia Brühwiler ist Dozentin für Amerikanistik, an der Universität St. Gallen. Sie glaubt, dass mehrere Faktoren ursächlich dafür waren, dass die «Capitol Police» so schnell von den Attackierenden überrumpelt werden konnte. So habe man sich etwa auf ein solches Szenario nicht eingestellt. 01:02 Video Brühwiler: «Bedrohung nicht genügend ernst genommen» Aus Tagesschau vom 07.01.2021. abspielen

14:00 US-Sportstars mit schweren Vorwürfen: «Trump ist ein Verbrecher» «Der Mann, der Präsident war, hat dazu angestachelt. Der Mann ist ein Verbrecher», sagte Basketballstar Kyle Lowry und machte den abgewählten Staatschef für die Stürmung des Kapitols in Washington verantwortlich. «Er sollte vor Gericht gestellt werden.» Jaylen Brown vom Rekordmeister Boston Celtics lenkt den Fokus auf die offenbar unvorbereitete Polizei. «Es gibt zwei Amerikas», stellte er fest: «In einem wirst du erschossen, weil du in einem Auto schläfst, Zigaretten verkaufst oder im Garten spielst, im anderen kannst du das Kapitol stürmen – und es gibt weder Tränengas noch Massenverhaftungen.» «Bestürzt, angewidert, traurig, wütend, sprachlos – aber nicht überrascht» war Turn-Olympiasiegerin Simone Biles. Fussball-Weltmeisterin und bekennende Trump-Gegnerin Megan Rapinoe stempelte den Pöbel zu «amerikanischen Terroristen». Frontal ging die neunmalige Wimbledonsiegerin Martina Navratilova den (Noch-)Chef im Weissen Haus an. «Was im Kapitol passiert ist, liegt an Ihnen. Alles liegt an Ihnen», prangerte die Wahl-Amerikanerin das unwürdige Verhalten des Präsidenten an und forderte die Absetzung des Staatschefs noch vor der Ablösung durch Joe Biden am 20. Januar: «Trump muss des Amtes enthoben werden.»

13:14 Markwalder: «Unverständlich, dass sich Polizei so überrumpeln lassen konnte» Für Christa Markwalder (FDP), Präsidentin des parlamentarischen Vereins Schweiz-USA, ist der gewalttätige Sturm auf das Kapitol «schockierend und verstörend» gewesen. Markwalder nannte auf Anfrage drei Gründe für ihre Einschätzung: Erstens habe der noch amtierende Präsident Donald Trump die Demonstranten dazu angestachelt. Zweitens sei die Attacke auf das Kapitol ein Angriff auf das Herz der amerikanischen Demokratie und widerspiegle damit die tiefe antidemokratische Haltung dieser Leute. Und drittens seien dabei auch Menschen ums Leben gekommen. Zudem sei für sie unverständlich, so die Berner FDP-Nationalrätin in ihrer schriftlichen Stellungnahme an Keystone-SDA, «dass die Polizei sich derart überrumpeln lassen konnte». Legende: Christa Markwalder (FDP) Keystone

12:55 US-Popsängerin Selena Gomez gibt Sozialen Medien Mitschuld Dies sei «das Ergebnis davon, dass man Menschen mit Hass im Herzen erlaubt hat, Plattformen zu nutzen, die genutzt werden sollten, um Menschen zusammenzubringen», schrieb Gomez auf Twitter. Dazu markierte sie Führungskräfte der Plattformen und appellierte: «Facebook, Instagram, Twitter, Google, Mark Zuckerberg, Sheryl Sandberg, Jack Dorsey, Sundar Pichai, Susan Wojcicki - ihr alle habt das amerikanische Volk heute im Stich gelassen, und ich hoffe, ihr werdet die Dinge in Zukunft in Ordnung bringen.» Bereits zuvor hatte Gomez Facebook angeprangert, weil es gegen Falschinformationen zur Corona-Pandemie nicht konsequent genug vorgehe.

11:36 Rufe nach neuem Amtsenthebungsverfahren gegen Trump Die demokratische Kongressabgeordnete Ilhan Omar teilte auf Twitter mit, sie fertige bereits Artikel zur Anklageerhebung an. «Wir können nicht zulassen, dass er im Amt bleibt, es ist eine Frage der Erhaltung unserer Republik, und wir müssen unseren Eid erfüllen.» Ihre Kollegin Carolyn Bourdeaux schloss sich der Forderung an. Die demokratische Kongressabgeordnete Ayanna Pressley schrieb auf Twitter: «Donald J. Trump sollte sofort vom Repräsentantenhaus angeklagt und vom Senat der Vereinigten Staaten aus dem Amt entfernt werden, sobald der Kongress wieder zusammentritt.» Der demokratische Kongressabgeordnete Ted Lieu rief Vizepräsident Mike Pence dazu auf, Trump auf Basis des 25. Zusatzartikels der Verfassung für amtsunfähig zu erklären. Mehrere US-Medien, darunter die TV-Sender CNN und CBS, berichteten bereits, dass auch mehrere Kabinettsmitglieder der Trump-Regierung die Möglichkeit diskutierten, Trump mit Hilfe des 25. Zusatzartikels aus seinem Amt zu entfernen. Pence und das Kabinett müssten dafür eine Erklärung an den Kongress schicken, dass Trump unfähig sei, seine Aufgaben auszuführen. Wenn der Präsident das bestreitet, hätten sie vier Tage Zeit, um ihre Einschätzung zu begründen.

11:24 Deutscher Bundestagspräsident Schäuble: «Mob ist durch Trump aufgeputscht worden» Der deutsche Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) gibt US-Präsident Donald Trump eine Mitschuld an den Vorgängen um den Sturm auf das Kapitol. In einem Brief an die Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, schreibt er, ein «gewaltbereiter Mob» sei durch einen abgewählten Präsidenten «aufgeputscht» worden. Trump habe die Grundregel der Demokratie verachtet, seine offensichtliche Wahlniederlage einzugestehen.

11:08 US-Expertin Brühwiler: «Ein Spiel mit den Ängsten» Die Geschehnisse in Washington werden wohl als neuer Tiefpunkt in die US-Geschichte eingehen. USA-Expertin Claudia Brühwiler von der Universität St. Gallen hält aber fest: Die Demokratie lebe weiter, das System der Gründerväter habe nach wie vor Bestand. Ausserdem: «Wenn Trump einen echten Coup geplant hätte, dann wäre er das ganz anders angegangen», sagt sie. «Es scheint mir wieder eins seiner Spiele mit den Ängsten aller gewesen zu sein.» Audio Claudia Brühwiler über den «Kulminationspunkt» der Amtszeit Trumps 09:46 min, aus SRF 4 News aktuell vom 07.01.2021. abspielen. Laufzeit 09:46 Minuten.

10:39 Aussenminister Ignazio Cassis verurteilt die gewaltsame Erstürmung des Kapitols Freiheit, Demokratie und nationaler Zusammenhalt seien hohe Güter – sie müssten gepflegt werden, teilte Cassis über den Kurznachrichtendienst Twitter mit. «Ich verurteile jeden Angriff darauf», schrieb Cassis weiter. Die Schweiz vertraue den US-amerikanischen Institutionen, ihre Demokratie zu verteidigen. Die Bestätigung des Wahlsiegs von Joe Biden sei Ausdruck davon.

10:32 Ausland ist fassungslos und besorgt «Schändlich», «inakzeptabel»: Die internationale Politik zeigt sich ob der Szenen in Washington entsetzt.

10:01 Bundesrat ist «bestürzt» Der Bundesrat sei bestürzt über die Ereignisse, die zum Tod mehrerer Menschen führten, teilte Bundespräsident Guy Parmelin über den Kurznachrichtendienst Twitter mit. Der Bundesrat habe jedoch Vertrauen in die Kraft der amerikanischen Institutionen und er vertraue darauf, dass eine friedliche Amtsübergabe gemäss der Verfassung möglich sein werde, hiess es in dem Tweet. «Die amerikanische Demokratie ist wertvoll für die unser Land, weil wir dieselben Werte teilen.» Zuvor hatten bereits die beiden Vorsitzenden des eidgenössischen Parlaments, Nationalratspräsident Andreas Aebi (SVP/BE) und Ständeratspräsident Alex Kuprecht (SVP/SZ) die Vorkommnisse in den USA als Angriff auf den Rechtsstaat verurteilt. Demokratie sei eine fragile Errungenschaft, die geschützt und verteidigt werden müsse, schrieben Aebi und Kuprecht über Twitter. Demokratische Entscheide seien zu akzeptieren.

9:55 Trump reagiert auf die Bestätigung des Kongresses Der scheidende US-Präsident Donald Trump sichert seinem Nachfolger Joe Biden eine ordentliche Amtsübergabe zu. «Selbst wenn ich mit dem Ergebnis der Wahl absolut nicht übereinstimme und die Fakten mich bestätigen, wird es trotzdem am 20. Januar eine ordentliche Amtsübergabe geben», erklärt Trump einer Twitter-Meldung eines Sprechers des US-Präsidialamtes zufolge.