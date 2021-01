Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel hat sich für eine möglichst rasche Verteilung der knappen Corona-Impfstoffe auch in ärmeren Ländern der Welt ausgesprochen.

Merkel wandte sich beim digitalen Jahrestreffen des Weltwirtschaftsforums (WEF) ausdrücklich gegen Nationalismus bei den Massenimpfungen als Weg aus der Corona-Pandemie.

EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen ermahnte am WEF die Impfstoff-Hersteller, ihre vertraglichen Lieferpflichten zu erfüllen.

«Hier geht es um eine faire Verteilung und eben nicht nur um die Verteilung von Geld», sagte Merkel in ihrem Beitrag. Sie begrüsste, dass bei der internationalen Corona-Impfinitiative Covax erste Verträge abgeschlossen seien.

«Wir werden natürlich alles dafür tun, dass jetzt auch schnell die Verteilung beginnen kann», sagte Merkel. «Die Frage, wer auf der Welt welchen Impfstoff wann bekommt, wird natürlich auch Verbundenheiten und neue Erinnerungen schaffen.»

Die Kanzlerin betonte, dass es zwölf Monate nach Beginn der Pandemie noch nicht genug, aber sehr vielversprechende Impfstoffe gebe. Damit gebe es einen Weg aus der Pandemie – auch wenn der noch mühselig und nicht so kurz sein werde, wie es manche erhofft hätten.

Merkel beschwor die enge weltweite Zusammenarbeit der Staaten als zentral im Kampf gegen die Corona-Pandemie. «Es ist die Stunde des Multilateralismus», sagte Merkel. Sie mahnte, «dass ein Abschottungsansatz uns nicht helfen wird, die Probleme zu lösen».

Entwicklungsanstrengungen nicht vernachlässigen

Sie kündigte verstärkte Anstrengungen bei der Entwicklungszusammenarbeit an und warb dafür, die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen mit grösserem Nachdruck zu verfolgen. «Die grosse Gefahr jetzt nach der Pandemie besteht darin, dass wir uns alle auf uns selbst erstmal konzentrieren», sagte Merkel bezogen auf die Industrieländer.

Die Entwicklungsanstrengungen dürften nicht vernachlässigt werden. Als deutsches und europäisches Ziel versprach Merkel: «Wir werden nicht sparen bei Entwicklungszusammenarbeit, sondern eher müssen wir hier noch eine Schippe drauflegen.»

Von der Leyen: Firmen müssen nun liefern

Im Streit über knappe Corona-Impfstoffe ermahnt EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen die Hersteller, ihre vertraglichen Lieferpflichten zu erfüllen. Die EU habe Milliarden in die Entwicklung von Impfstoffen gegen Covid-19 und in den Aufbau von Produktionskapazitäten investiert. «Jetzt müssen die Firmen liefern», sagte von der Leyen am WEF.

Hintergrund ist der Konflikt der Europäischen Union mit dem britisch-schwedischen Pharmakonzern Astra-Zeneca. Die EU hat 400 Millionen Impfdosen von der Firma bestellt, die Ende der Woche die Marktzulassung für Europa erhalten könnte. Doch eröffnete das Unternehmen der EU vorige Woche, dass zunächst viel weniger Impfstoff geliefert werde als vertraglich zugesichert.

Von der Leyen bekräftigte den Plan eines Transparenzregisters, bei dem Exporte von in der EU produzierten Impfstoffen angezeigt werden müssen. «Europa ist dazu entschlossen, etwas beizutragen», sagte die Kommissionschefin. Aber sie poche auch auf ernsthaftes Geschäftsgebaren.