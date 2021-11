«Ich blicke der Verhandlung vor dem Bundesstrafgericht mit Optimismus entgegen – und hoffe, dass damit diese Geschichte ein Ende findet und alle Fakten sauber aufgearbeitet werden.



Schliesslich geht dieser Fall auf ein Ereignis zurück, das zehn Jahre zurückliegt – und von der Bundesanwaltschaft im Herbst 2015 für mich überraschend zum Thema gemacht wurde.



Noch heute stellt sich mir die Frage, wer die Ereignisse von 2011 der Bundesanwaltschaft zugetragen hat.

Zur Zahlung der Summe von zwei Millionen Franken der Fifa an Michel Platini kann ich mich nur wiederholen: Sie basierte auf einem mündlichen Vertrag, der die Beratertätigkeit von Platini zwischen 1998 und 2002 für die Fifa regelte.



Die Zahlung erfolgte erst mit Verzögerung, weil die Fifa zunächst nicht in der Lage war, die gesamte Summe auszubezahlen – und Platini die Forderung erst 2010 geltend machte.



Der Vorgang wurde als verspätete Lohnzahlung korrekt deklariert, die AHV entsprechend abgerechnet und schliesslich von allen zuständigen Instanzen der Fifa gutgeheissen.



Wichtig ist ausserdem: Michel Platini hat den Betrag an seinem Schweizer Wohnsitz versteuert.»