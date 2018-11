Amnesty International hat Burmas De-facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi den Ehrentitel «Botschafterin des Gewissens» entzogen.

Amnesty begründet den Entscheid damit, dass sie sich weigert, das brutale Vorgehen gegen die muslimische Minderheit der Rohingya in Burma zu verurteilen.

Das sei nicht mit dem Preis vereinbar, weshalb er wieder aberkannt werde.

Amnesty-Generalsekretär Kumi Naidoo zeigte sich in einem Brief an Aung San Suu Kyi enttäuscht über die augenscheinliche «Gleichgültigkeit» der Friedensnobelpreisträgerin gegenüber den Gräueltaten des Militärs gegen die muslimische Minderheit in ihrem Land.

«Heute sind wir zutiefst bestürzt, dass Sie nicht länger ein Symbol der Hoffnung, des Mutes und der unermüdlichen Verteidigung der Menschenrechte sind», schrieb Naidoo.

Höchste Auszeichnung von Amnesty Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Amnesty International hatte Suu Kyi im Jahr 2009 den Ehrentitel «Botschafterin des Gewissens» verliehen, die höchste Auszeichnung der Menschenrechtsorganisation. Damals stand die langjährige Oppositionsführern noch unter Hausarrest. Die einstige Oppositionsführerin steht wegen der brutalen Vertreibung von mehreren Hunderttausend Muslimen der Volksgruppe der Rohingya seit mehr als einem Jahr massiv in der Kritik. Die Vereinten Nationen sprechen gar von «Völkermord».

Friedensnobelpreis auf immer

«Amnesty International kann Ihren weiteren Status als Botschafterin des Gewissens nicht rechtfertigen, und deshalb entziehen wir Ihnen hiermit mit grossem Bedauern diesen Titel.»

Immer wieder gibt es auch Forderungen, Suu Kyi den Friedensnobelpreis wieder abzuerkennen. Dies ist nach Angaben des Nobelpreis-Komitees aber unmöglich.