Leo XIV. hat an Heiligabend im Petersdom seine erste Christmette als Oberhaupt der katholischen Kirche gehalten.

Vor rund 6000 Gläubigen in der Basilika und Zehntausenden auf dem Petersplatz mahnte der Papst eindringlich, die Waffen ruhen zu lassen und die «Weisheit von Weihnachten» neu zu entdecken.

Die feierliche Messe markiert den Höhepunkt am Ende des Heiligen Jahres 2025.

In seiner Predigt schlug Papst Leo eine Brücke zwischen der biblischen Weihnachtsbotschaft und der aktuellen Weltlage – und rief zu Mitmenschlichkeit und Frieden auf.

Legende: Es ist das erste Weihnachten mit dem neuen Papst nach dem Tod von Papst Franziskus im April. Keystone/Gregorio Borgia

Es gebe auf Erden keinen Platz für Gott, wenn es keinen Platz für den Menschen gebe. «Den einen nicht aufzunehmen, bedeutet, den anderen nicht aufzunehmen. Wo hingegen Platz für den Menschen ist, ist auch Platz für Gott», sagte der Pontifex und verwies auf die Worte seines Vorgängers, Papst Benedikt XVI. Dieser habe gesagt, solange die Nacht des Irrtums die Wahrheit Gottes verdunkle, gebe es auch keinen Raum für die anderen, für die Kinder, für die Armen und Fremden.

Zudem sprach Papst Leo von «unbewaffneten und entwaffnenden Heerscharen» des Himmels bei der Geburt Jesu, ohne direkt auf die Kriege in der Welt einzugehen. Weihnachten sei ein Fest der Hoffnung, das «uns zu Boten des Friedens» mache.

Er warnte vor dem menschlichen Drang nach Dominanz. Während der Mensch Gott werden wolle, um über seine Nächsten zu herrschen, wolle Gott Mensch werden, um uns von jeder Sklaverei zu befreien. «Wird uns diese Liebe genügen, um unsere Geschichte zu verändern?», fragte der Pontifex schliesslich als Kern seiner Botschaft.

Auch an seinen im April gestorbenen Vorgänger Papst Franziskus XVI. erinnerte Papst Leo, der zu Weihnachten 2024 bereits gesundheitlich angeschlagen war und das Heilige Jahr eingeläutet hatte. Dieses endet am 06. Januar.

Tausende verfolgten auf dem Petersplatz bei strömendem Regen die nach draussen übertragene Messe. Der Papst hatte sie zu Beginn in verschiedenen Sprachen begrüsst und sich bedankt, dass sie bei «diesem Wetter» gekommen seien.

«Urbi et Orbi» am 25. Dezember

Am ersten Weihnachtstag wird der Pontifex um 12 Uhr die traditionelle Weihnachtsbotschaft verkünden und vom Balkon des Petersdoms aus den Segen «Urbi et Orbi» spenden. Zehntausende Gläubige werden in Rom erwartet.