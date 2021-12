Elizabeth II. mit einer sehr persönlichen Botschaft an die Briten

Die britische Königin Elizabeth II. (95) hat sich bei ihrer diesjährigen Weihnachtsansprache gewohnt optimistisch geäussert. Für sie ist es das erste Weihnachtsfest ohne ihren Mann Prinz Philip, der im April verstorben ist. Coronabedingt wird auch nur im kleinsten royalen Familienkreis gefeiert. Mit einer aussergewöhnlich persönlichen Weihnachtsansprache hat sich die Königin zu Weihnachten an die Briten gewandt:

«Obwohl es für viele eine Zeit grosser Freude und Fröhlichkeit ist, kann Weihnachten schwierig sein für diejenigen, die geliebte Menschen verloren haben», sagte die Queen in der am Weihnachtstag ausgestrahlten Ansprache und fügte hinzu: «Besonders in diesem Jahr verstehe ich, warum.»

«Mein geliebter Philip»

Der Prinzgemahl war im April im Alter von 99 Jahren gestorben. Sie habe grossen Trost erhalten aus der Wärme und der Zuneigung vieler Würdigungen zu Leben und Arbeit «meines geliebten Philips», sagte die Queen im festlich geschmückten White Drawing Room von Schloss Windsor.

Neben ihr auf einem Tisch war ein Foto zu sehen, das die beiden bei ihrer diamantenen Hochzeit 2007 zeigte. Die Königin, im leuchtend roten Kleid, hatte dieselbe Brosche angelegt wie damals – sie trug sie schon bei ihren Flitterwochen im Jahr 1947.

Stolz zeigte sie sich vor allem, dass sich Philip schon seit langem für den Umweltschutz engagiert habe. Eine Tradition, die von ihrem Sohn Prinz Charles (73) und Enkel Prinz William (39) weitergeführt werde, sagte die Monarchin.

Philip würde sich wünschen, dass seine Familie Weihnachten geniesse, betonte die Queen. Doch aufgrund der Pandemie könne auch in diesem Jahr nicht wie gewohnt gefeiert werden. Die Königin kämpfte in den vergangenen Monaten selbst mit gesundheitlichen Problemen. Aber sie zeigt sich für das kommende Jahr optimistisch: Anfang Februar will sie ihr 70-Jahr-Thron-Jubiläum feiern.