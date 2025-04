Die Blue-Origin-Rakete mit dem Namen «New Shepard» hat einen kurzen Ausflug ins All unternommen. An Bord war ein reines Frauenteam – darunter auch Popstar Katy Perry. Die wichtigsten Fragen im Überblick.

Worum geht es? Heute um 15:30 Uhr (MEZ) startete die Rakete von Jeff Bezos' Raumfahrtfirma Blue Origin mit dem Namen «New Shepard» ins Weltall. Die etwa zehnminütige Reise führte die Crew auf eine Höhe von rund 100 Kilometer – inklusive kurzer Phase der Schwerelosigkeit. Die Rakete startete in der texanischen Wüste bei Van Horn und fliegt weitgehend automatisiert. Vor dem Start hatte es massenhaft Kritik gegeben. Mittlerweile ist die Kapsel wieder sicher auf der Erde gelandet und alle Frauen im Inneren sind wohlauf.

Diese sechs Frauen waren dabei

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 6. Lauren Sánchez (55). US-amerikanische Kinderbuchautorin, Nachrichtensprecherin, Schauspielerin und Unternehmerin. Bildquelle: Instagram: blueorigin. 1 / 6 Legende: Lauren Sánchez (55) US-amerikanische Kinderbuchautorin, Nachrichtensprecherin, Schauspielerin und Unternehmerin Instagram: blueorigin

Bild 2 von 6. Katy Perry (40). US-amerikanische Sängerin und Songschreiberin. Bildquelle: Instagram: blueorigin. 2 / 6 Legende: Katy Perry (40) US-amerikanische Sängerin und Songschreiberin Instagram: blueorigin

Bild 3 von 6. Gayle King (70). US-amerikanische Fernsehpersönlichkeit, Autorin und Rundfunkjournalistin bei CBS News. Bildquelle: Instagram: blueorigin. 3 / 6 Legende: Gayle King (70) US-amerikanische Fernsehpersönlichkeit, Autorin und Rundfunkjournalistin bei CBS News Instagram: blueorigin

Bild 4 von 6. Aisha Bowe (38). bahamisch-amerikanische Luft- und Raumfahrtingenieurin und ehemalige Nasa-Raketenforscherin. Bildquelle: Instagram: blueorigin. 4 / 6 Legende: Aisha Bowe (38) bahamisch-amerikanische Luft- und Raumfahrtingenieurin und ehemalige Nasa-Raketenforscherin Instagram: blueorigin

Bild 5 von 6. Amanda Nguyen (33). US-amerikanische Sozialunternehmerin und Bürgerrechtsaktivistin. Bildquelle: Instagram: blueorigin. 5 / 6 Legende: Amanda Nguyen (33) US-amerikanische Sozialunternehmerin und Bürgerrechtsaktivistin Instagram: blueorigin

Bild 6 von 6. Kerianne Flynn (57). US-amerikanische Filmproduzentin. Bildquelle: Instagram: blueorigin. 6 / 6 Legende: Kerianne Flynn (57) US-amerikanische Filmproduzentin Instagram: blueorigin Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Wer befand sich in der Rakete? Mit dieser Reise schickte Jeff Bezos erstmals ein reines Frauenteam ins All. Die bekanntesten Namen sollten sein: Lauren Sánchez, Verlobte von Amazon-Gründer Jeff Bezos, und Popstar Katy Perry. Weiter mit dabei sind die US-Moderatorin Gayle King, die Wissenschaftlerinnen Aisha Bowe und Amanda Nguyen sowie die Unternehmerin Kerianne Flynn. Die Crew zusammengestellt hat nicht der Blue-Origin-Gründer Jeff Bezos, sondern seine Partnerin Lauren Sánchez. Sie war es auch, die die Raumanzüge in Kooperation mit dem New Yorker Modelabel «Monse» entworfen hat. «Sie bringen ein bisschen Würze in den Weltraum», sagte sie gegenüber der «New York Times».

Wie kam es zu diesem Flug? Blue Origin bietet die Kurztrips für Weltraum-Touristen seit einigen Jahren an. Zehn davon wurden bereits erfolgreich absolviert. Dabei waren den Angaben zufolge insgesamt 52 Menschen dabei. Beim ersten Flug im Jahr 2021 war der Gründer Jeff Bezos selbst an Bord. Über die Kosten ist nichts bekannt.

Das sagt Katy Perry: «Ich habe 15 Jahre davon geträumt, dass ich in den Weltraum fliege», schrieb die 40-Jährige zu einem kurzen Video auf Instagram. Nun werde dieser Traum wahr. Im Clip sagt sie, dass sie auf dem Ausflug ins All das tun werde, womit sie berühmt geworden ist: «Ich glaube, ich werde singen. Ich muss im Weltraum singen.» Weiter sagt Katy Perry, dass die Exkursion eine historische Bedeutung habe, da erst ein einziges Mal eine Frau alleine im Weltall gewesen sei – 1963. Nur 11 Prozent der Menschen, die jemals im Weltall gewesen seien, seien Frauen gewesen. Diese Zahl müsse sich ändern. «Es ist ein Akt der Emanzipation.»

Was sollte mit dem Flug erreicht werden? Der Start mit den sechs Frauen an Bord bringt sicherlich Schlagzeilen, aber auch Kritik, sagt SRF-Wirtschaftsredaktorin Lucia Theiler. Kritische Stimmen meinen, die sechs Frauen seien bewusst ausgewählt worden, da sie gut aussehen würden. Und sich in den Medien mit extra dümmlichen Fragen wie «Was soll ich ins All anziehen?» inszenieren würden.