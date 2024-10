In Schanghai wurde vor wenigen Wochen die grösste Skihalle der Welt eröffnet – inklusive Sessellift und «Mont Blanc». Sie zieht vor allem Beginnerinnen und Beginner an.

Erste Stemmbögen und Alpenchic – Skihallen in China boomen

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Eine Mischung aus Alpenchic und Disneyland empfängt die Wintersport-Interessierten in der neuen Skihalle in Schanghai. Sie erinnert eher an ein überdachtes Stadion und hat wegen ihrer Grösse auch einen Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde erhalten.

Ein Sessellift und eine Gondelbahn – beides echt – schweben über ein künstliches Bergdorf, vorbei an einem rund 20 Meter hohen Betonkonstrukt, das ein bisschen ans Matterhorn erinnert. «Den Berg in der Mitte nennen wir Mont Blanc», sagt der Projektverantwortliche Yin Kang bei der Eröffnung.

1 / 3 Legende: Schanghai bringt das Alpen-Feeling zu den Chinesinnen und Chinesen. SRF 2 / 3 Legende: Besucherinnen und Besucher fahren per Gondelbahn über eine künstliche Alpenlandschaft. SRF 3 / 3 Legende: «Wir haben die nördlichen Landschaften hierher gebracht», sagt der Projektverantwortliche Yin. SRF

«Viele Schanghaierinnen und Schanghaier gehen im Winter in den Norden, in die Alpen oder nach Japan. Wir haben die nördlichen Landschaften hierher gebracht, damit sie diese das ganze Jahr hier erleben können», so Yin.

Blauer Hang zieht Anfänger an

Drei Pisten zwischen 300 und 500 Metern Länge bietet die Halle – blau, rot, schwarz. Mit Abstand am meisten Leute hat es auf der blauen Piste. Dort wagen vor allem Snowboarderinnen und Snowboarder ihre ersten Kurven im Schnee.

Das sei typisch, meint Benny Wu, Berater für Skidestinationen in China und Verfasser eines jährlichen Berichts über die Skiindustrie in China. «China ist ein Anfängermarkt, und solche Skihallen sind vorwiegend für Anfänger.»

Gesamte Skiindustrie profitiert

Die olympischen Winterspiele 2022 in Peking hätten viele Leute motiviert, sich mal in einer Wintersportart zu versuchen. «Deshalb sind solche Skihallen gut, vor allem für Städte, die weit weg von Skigebieten sind. So können die Einwohner dort lernen, Ski zu fahren oder zu snowboarden, und zwar 365 Tagen im Jahr. Das ist sehr gut für die ganze Skiindustrie», sagt der Skiexperte.

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Wintersportboom dank Olympia Chinesische Skilehrer in der Schweiz hoffen auf baldigen Ansturm 21.02.2022 Mit Video

Vier Stunden kosten umgerechnet 50 Franken, eine Tageskarte 65. Das ist teuer für Studienabgängerinnen und -abgänger, die in Schanghai im Schnitt 900 Franken pro Monat verdienen. Dafür ist die Miete der Ausrüstung mit dabei. Schneesport-Interessierte können in T-Shirt und kurzen Hosen anreisen und werden für das Erlebnis im Kunstschnee voll ausgerüstet.

Viele weitere Hallen geplant

In den letzten zehn Jahren sind 60 solche überdachten Pisten gebaut worden, erzählt Skiexperte Wu. Trotz derzeitigen wirtschaftlichen Problemen in China wächst die kleine Nische der Skiindustrie weiter.

«Viele Investoren denken, die Skihallen sind ein gutes Business. Aber man muss genau rechnen. Neue Hallen, insbesondere dort, wo es schon welche hat, machen meiner Meinung nach keinen Sinn mehr», meint Wu. Zahlreiche Geldgeber sind anderer Meinung, und so sind derzeit 20 weitere Skihallen im Bau in China.

1 / 3 Legende: Die derzeit grösste Skihalle der Welt hat es ins Guinness-Buch der Rekorde geschafft. SRF 2 / 3 Legende: Die richtige Ausrüstung darf nicht fehlen. Händlerinnen bieten deshalb vor der Halle Handschuhe und Po-Panzer für fünf bis zehn Franken an. SRF 3 / 3 Legende: Vorwiegend Beginnerinnen und Beginner tummeln sich auf den Pisten. SRF

Rund drei Millionen Besucherinnen und Besucher erwarten die Verantwortlichen in Schanghai pro Jahr – über 8000 pro Tag. Heute sind es ein paar hundert Snowboarderinnen und Skifahrer, die sich im leicht sulzigen Schnee von Schanghai vergnügen.

Ihren Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde wird die derzeit grösste Skihalle der Welt jedoch bald wieder verlieren. In der südchinesischen Stadt Shenzhen soll nächstes Jahr eine noch grössere eröffnen.