Weshalb haben viele Länder mehr Impfstoff bestellt, als sie benötigen? Die Impfstoffe wurden einerseits bestellt, als noch gar nicht klar war, wie gut die Wirksamkeit der einzelnen Impfstoffkandidaten sein wird. Andererseits waren die Zulassungen und Produktionsgeschwindigkeiten unsicher. Die Länder wollten also auf verschiedene Impfstoffe setzen, um sicher schnell beliefert zu werden. Nun zeigen aber viele der bestellten Impfstoffe eine hohe Wirksamkeit. Das bedeutet, dass viele Länder zu viele Impfstoffe haben werden.

Unklar ist aber weiterhin, wie lange die Wirkung der Impfstoffe anhalten wird, und ob und wie oft die Impfung allenfalls wiederholt werden muss. Möglicherweise muss der Impfstoff wegen der Virusvarianten auch öfter angepasst werden.

Legende: Kanada hat im Verhältnis zur Bevölkerung weltweit am meisten Impfstoff bestellt. Hier besucht der Premierminister Justin Trudeau ein Impfzentrum. Reuters

Welche Länder haben sich am meisten Impfstoff gesichert? Mindestens 44 Länder haben mehr Impfstoff bestellt, als sie für die komplette Durchimpfung ihrer Bevölkerung benötigen. Das zeigen Daten der Unicef, Link öffnet in einem neuen Fenster. Am meisten Impfstoff pro Kopf hat sich Kanada gesichert: Der bestellte Impfstoff würde für die Einwohner Kanadas mehr als sechs Mal reichen.

Die Schweiz hat im Verhältnis zur Bevölkerung weltweit am drittmeisten Impfstoff bestellt. Die Schweizer Bevölkerung könnte mehr als fünf Mal geimpft werden. Ebenfalls zu den Vielbestellern gehören die USA, Grossbritannien, Italien, Deutschland, Neuseeland und Frankreich. Viele europäische Staaten haben rund das Dreifache an Impfstoff bestellt, das sie eigentlich benötigen.

Was passiert mit überzähligen Impfdosen? Derzeit sind Impfdosen weltweit noch sehr knapp – Europa zum Beispiel wird wohl bis Ende Jahr noch keine überzähligen Impfdosen haben. Experten sind sich aber einig, dass die Planung der Umverteilung der überzähligen Impfstoffe dringend angegangen werden muss. Denn sind die Impfstoffe einmal beim eigentlichen Käufer angelangt, wird eine zügige Weiterverteilung durch unzählige Handelsregeln erschwert und sehr komplex.

Das hat sich etwa 2009 bei der Schweinegrippe-Pandemie gezeigt. Gemäss der Covax-Impfinitiative ist es für die Staaten deshalb am einfachsten, die überzähligen Impfdosen zu spenden, bevor sie die Fabrik verlassen.

Wie funktioniert die Verteilung durch die Covax-Initiative ? Die von der WHO und Unicef lancierte Initiative Covax hat das Ziel, den Impfstoff weltweit möglichst schnell, gleichmässig und gerecht an die Risikogruppen zu verteilen, und Ländern unabhängig von Ihrer Kaufkraft Zugang zu Impfstoffen zu verschaffen. Inzwischen nehmen 190 von insgesamt rund 200 Ländern an Covax teil. Bis Ende 2021 sollen so 2 Milliarden Impfdosen bereitstehen, 1.8 Milliarden davon für ärmere Länder.

Viele reiche Länder verzichten auf eine Beschaffung via Covax, wollen aber später Kontingente ihrer überschüssigen Impfdosen spenden oder sichern Geldspenden zu.

Ab wann werden ärmere Länder mit Impfstoff beliefert? Covax konnte Anfang März mit dem Ausliefern von Impfstoffen beginnen und bisher wurden 28.5 Millionen Impfdosen in 37 Länder ausgeliefert. Die WHO appelliert zudem, ärmeren Ländern bereits jetzt Impfdosen zur Verfügung zu stellen, damit zumindest das Gesundheitspersonal geschützt werden könne.

Eine schnelle weltweite Verfügbarkeit sei zudem auch im wirtschaftlichen Interesse von reichen Ländern. Denn die Weltwirtschaft könne nur dann wieder richtig Fahrt aufnehmen, wenn alle geschützt seien.