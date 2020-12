Was ist Covax? Die Covax (Covid-19-Vaccine Global Access Facility) ist eine internationale Gesundheitseinrichtung. Sie hat zum Ziel, dass Impfstoffe beschafft und dann weltweit fair verteilt werden. Covax steht unter der Führung der Weltgesundheitsorganisation (WHO), der Impfstoffallianz Gavi sowie Cepi. 180 Länder haben sich ihr angeschlossen. Nicht dabei sind die USA. Ziel ist, rund zwei Milliarden Impfstoffdosen gegen Covid-19 nach fairen Kriterien unter den Ländern zu verteilen. Die eine Hälfte soll an Entwicklungsländer gehen. Diese erhalten die Impfstoffe kostenlos. Die andere Hälfte teilen sich die zahlenden Länder auf.

Beteiligt sich die Schweiz an Covax? Ja. 20 Prozent der Bevölkerung sollen durch die Covax mit Impfstoffen beliefert werden. Das entspricht rund drei Millionen Dosen. Die Kosten werden auf 10 bis 30 Millionen Franken geschätzt. Wie hoch sie werden, hängt vom Preis des Impfstoffes ab. Ergänzend dazu hat die Schweiz mit Impfstoffherstellern Verträge ausgehandelt: von Pfizer Biontech sollen drei Mio. Dosen kommen, beim US-Konzern Moderna sind 4.5 Mio. Dosen bestellt, bei AstraZeneca 5.3 Mio. Dosen. Insgesamt stehen 400 Mio. Franken bereit. Ergänzend lässt die Schweiz Covax 20 Mio. Franken zukommen, weitere 20 Mio. Franken fliessen an andere Impfstoff-Initiativen.

Warum verhandeln die Länder dennoch einzeln mit Impfstoffherstellern?Aus Sicht der Schweiz dienten die Verhandlungen und Bestellungen als Anreiz, damit die Impfstoffhersteller überhaupt investierten und forschten. Die Verhandlungen hätten zu einem Zeitpunkt begonnen, als Covax noch nicht etabliert war. Die Nicht-Regierungsorganisation Public Eye kritisiert den ergänzenden Einkauf. Dadurch werde Covax als internationaler Verteilmechanismus konkurrenziert. Andere Länder, etwa Deutschland und Frankreich, beteiligen sich zwar an dem Vorhaben, verzichten aber darauf, über Covax auch Impfstoffe für sich selbst zu beziehen.

Wann werden die ersten Impfstoffe ausgeliefert? In Grossbritannien wird demnächst mit der ersten Lieferung von Impfstoffen gerechnet, da Pfizer Biontech eine Notfallzulassung erhalten haben. Insgesamt sollen in Grossbritannien dieses und nächstes Jahr 40 Millionen Dosen geliefert werden. Die britische Regierung hat aber auch bei anderen Herstellern Dosen reserviert. Welche Länder als Nächstes mit Impfstoffen beliefert werden, hängt von den Zulassungen ab.