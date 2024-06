Was ist passiert? Im jahrelangen rechtlichen Gezerre um den australischen Wikileaks-Gründer Julian Assange gibt es offenbar eine überraschende Wende. Nach fünf Jahren Haft in London ist Assange nach Angaben von Wikileaks und ersten Berichten aus Australien – unbemerkt von der Öffentlichkeit – aus dem Gefängnis freigekommen und aus Grossbritannien ausgereist. Das Portal sowie seine Frau und Anwältin veröffentlichten in der Nacht auf Dienstag ein Video, das zeigen soll, wie der 52-Jährige am Montag am Londoner Flughafen Stansted ein Flugzeug besteigt. Eine offizielle Bestätigung der britischen Behörden liegt noch nicht vor.

Audio Wikileaks-Gründer Julian Assange bekennt sich teils schuldig und soll Grossbritannien bereits verlassen haben. 01:19 min, aus SRF 4 News vom 25.06.2024. Bild: Keystone / Neil Hall abspielen. Laufzeit 1 Minute 19 Sekunden.

Warum ist Assange freigekommen? Hintergrund soll ein juristischer Deal zwischen Assange und der US-Justiz sein, die zuvor auf eine Auslieferung des Australiers an die Vereinigten Staaten gepocht hatte – davon nun aber absehen wolle. Assange handelte mit dem US-Justizministerium eine Vereinbarung aus, wonach er sich in einem von 18 Anklagepunkten schuldig bekennen wolle und ihm im Gegenzug eine weitere Haft in den USA erspart bleibe, wie aus Gerichtsdokumenten hervorgeht, die am Montagabend US-Ostküstenzeit veröffentlicht wurden. Ein Gericht muss die Einigung allerdings noch absegnen.

Legende: Angeblich eines der ersten Fotos von Julian Assange nach seiner Freilassung aus dem britischen Gefängnis. Reuters / Wikileaks

Wie geht es jetzt weiter? Assange soll bereits an diesem Mittwoch vor einem Gericht in einem entlegenen US-Aussengebiet erscheinen: auf den Marianen. Die Inselgruppe liegt im Westpazifik, knapp 3000 Kilometer nördlich von Assanges Heimat Australien, und steht unter Hoheitsgewalt der USA. In einem Brief des US-Justizministeriums heisst es, der Ort sei gewählt worden, da Assange nicht in die Vereinigten Staaten habe reisen wollen und die Inselgruppe nahe an Australien liege. Es werde erwartet, dass sich Assange bei dem Gerichtstermin der Verschwörung zur unrechtmässigen Beschaffung und Verbreitung von geheimen Unterlagen schuldig bekenne. Im Anschluss soll er nach Australien weiterreisen.

Was wird Assange vorgeworfen? Die USA hatten bisher Assanges Auslieferung verlangt. Sie werfen ihm vor, mit der Whistleblowerin Chelsea Manning geheimes Material von Militäreinsätzen im Irak und in Afghanistan gestohlen, veröffentlicht und damit das Leben von US-Informanten in Gefahr gebracht zu haben. Assanges Unterstützer sehen ihn hingegen wegen des Aufdeckens von US-Kriegsverbrechen im Visier der Justiz aus Washington. Bei einer Verurteilung ohne eine Vereinbarung mit der Staatsanwaltschaft könnten Assange wegen Spionage bis zu 175 Jahre Haft drohen.

So lange dauert das Justizdrama schon Box aufklappen Box zuklappen Assange hatte vor etwa fünf Jahren seine Haft im Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh in London angetreten. Vor seiner Festnahme im April 2019 hatte er sich sieben Jahre in der ecuadorianischen Botschaft in London dem Zugriff der Strafverfolgungsbehörden entzogen. Diese hatten ihn zunächst wegen Vergewaltigungsvorwürfen in Schweden ins Visier genommen. Diese Anschuldigungen wurden später jedoch aus Mangel an Beweisen fallen gelassen. Menschenrechtsorganisationen, Journalistenverbände, Künstler und Politiker fordern seit Langem Assanges sofortige Freilassung.

Legende: US-Präsident Joe Biden weckte kürzlich etwas Hoffnung auf eine Assange-Freilassung. Er sagte auf die Frage, ob die USA ein australisches Ersuchen prüfen wollten, die Strafverfolgung gegen Assange einzustellen: «Wir erwägen das.» Keystone / Mark Schiefelbein

Das sind die Reaktionen: «Wir wollen Julian Assange nach Australien zurückholen», so der australische Premierminister Anthony Albanese vor Medien in Sydney. Er werde derzeit vom australischen Botschafter im Vereinigten Königreich begleitet. «Eine weitere Inhaftierung hätte keinen Nutzen», so Albanese. Assanges Frau und Anwältin Stella Assange feiert die Freilassung ihres Ehemanns auf X. Sie danke all jenen, die sich für die Freilassung des Wikileaks-Gründers eingesetzt hätten. Auch Assanges Mutter ist den vielen Helfern dankbar – und würdigte die Politik hinter den Fassaden. «Ich bin dankbar, dass das Martyrium meines Sohnes endlich ein Ende findet», zitierte der australische Sender ABC aus einer Mitteilung von Christine Assange. «Das zeigt, wie wichtig und mächtig stille Diplomatie ist.»